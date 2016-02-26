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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۱۹

معاون امنیتی وزیر کشور در جمع خبرنگاران:

نامزدها قبل از اعلام آمار توسط مراجع رسمی، اعلام پیروزی نکنند

نامزدها قبل از اعلام آمار توسط مراجع رسمی، اعلام پیروزی نکنند

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: کاندیداهای انتخاباتی قبل از اعلام نتایج نهایی انتخابات توسط مراجع رسمی اعلام پیروزی نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری پس از بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری انتخابات در سراسر کشور و به‌ویژه در استان‌های مرزی با امنیت کامل در جریان است و شکر خدا هیچ مورد امنیتی در سطح کشور نداشته‌ایم.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور افزود: صرفا در ۲-۳ روز گذشته چند مورد درگیری‌های جزئی میان برخی طرفداران کاندیداها که بسیار سطحی بود، داشتیم که البته نسبت به دوره‌های قبل این درگیری‌ها کاهش چشمگیری داشت.

وی ادامه داد: از امروز هم نقاط مختلف کشور به صورت لحظه‌ای توسط ستاد امنیتی وزارت کشور رصد می‌شود و هیچ موردی که حکایت از مشکلات امنیتی باشد، گزارش نشده است.

ذوالفقاری تصریح کرد: در استان‌های مرزی، مخصوصا در استان سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی در شرایط بسیار امنی انتخابات در حال برگزاری است و حتی در نقاط صفر مرزی هم هیچ مشکلی برای ایجاد امنیت در جهت برگزاری انتخابات نداریم.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به آمادگی کامل همه نیروهای امنیتی اظهار کرد: بالگردهایی با کمک و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح در محل ماموریت آماده شدند.

وی اضافه کرد: نیروی انتظامی در سطح گسترده‌ای با تشکیل قرارگاه‌هایی که در سطح مرکز، استان و شهرستان تشکیل دادند، با همکاری همه‌جانبه سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات امنیت استان‌ها را برگزار می‌کنند.

ذوالفقاری پیش‌بینی کرد: با کمک مردم و مخصوصا طرفداران نامزدها و خود کاندیداها مشکل امنیتی نخواهیم داشت.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور اظهار داشت: وزارت کشور تلاش زیادی برای جلوگیری از خرابکاری‌های معاندین داشت و بحمدالله در این زمینه توفیقات زیادی حاصل شده که خدمت مردم عزیز کشورمان در آینده اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: به تمام استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم که به هیچ وجه هیچ نامزد و گروهی حق اعلام نتیجه پیروزی در انتخابات را قبل از مراجع رسمی ندارد و اگر کاندیدایی رعایت نکند، قطعا مسئولیت هرگونه عواقب این اقدام را باید قبول کند.

ذوالفقاری ادامه داد: در چند روز گذشته موارد عامی را داشتیم که برخی افراد اعلام کرده بودند، ما پیروز انتخابات هستیم که این افراد احضار شده و مورد تذکر قرار گرفتند.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور اضافه کرد: این افراد در توضیح اعلام می‌کردند که منظور ما این بوده که وضعیت جامعه اقبال بیشتری نسبت به ما دارد.

وی ادامه داد: قطعا کاندیداها، جریانات و احزابی که در جریان انتخابات هستند، باید توجه کنند که به هیچ وجه نباید اعلام پیروزی در انتخابات کنند.

ذوالفقاری گفت: تا این لحظه در فضای مجازی نامزد خاصی اعلام پیروزی نکرده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد: وضعیت فضای مجازی را لحظه به لحظه رصد می‌کنیم، وضعیت خوب است، پیش‌بینی‌های مختلفی را برای ۳ روز پایانی کرده بودیم و بر اساس گزارشات موجود، وضعیتی مناسب است.

وی ادامه داد: برخی‌ امروز صبح اعلام کرده بودند که از رأی خودتان عکس گرفته و در فضای مجازی قرار دهید که با آنها تذکر داده شد و جلوی این کار گرفته شد.

ذوالفقاری در خصوص شعارهای حسینیه ارشاد و بسته شدن درب حسینیه ارشاد نیز اظهار کرد: بلی این اتفاق رخ داده است.

کد مطلب 3566518

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