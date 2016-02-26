نامزدها قبل از اعلام آمار توسط مراجع رسمی، اعلام پیروزی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری پس از بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری انتخابات در سراسر کشور و بهویژه در استانهای مرزی با امنیت کامل در جریان است و شکر خدا هیچ مورد امنیتی در سطح کشور نداشتهایم.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور افزود: صرفا در ۲-۳ روز گذشته چند مورد درگیریهای جزئی میان برخی طرفداران کاندیداها که بسیار سطحی بود، داشتیم که البته نسبت به دورههای قبل این درگیریها کاهش چشمگیری داشت.
وی ادامه داد: از امروز هم نقاط مختلف کشور به صورت لحظهای توسط ستاد امنیتی وزارت کشور رصد میشود و هیچ موردی که حکایت از مشکلات امنیتی باشد، گزارش نشده است.
ذوالفقاری تصریح کرد: در استانهای مرزی، مخصوصا در استان سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی در شرایط بسیار امنی انتخابات در حال برگزاری است و حتی در نقاط صفر مرزی هم هیچ مشکلی برای ایجاد امنیت در جهت برگزاری انتخابات نداریم.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به آمادگی کامل همه نیروهای امنیتی اظهار کرد: بالگردهایی با کمک و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح در محل ماموریت آماده شدند.
وی اضافه کرد: نیروی انتظامی در سطح گستردهای با تشکیل قرارگاههایی که در سطح مرکز، استان و شهرستان تشکیل دادند، با همکاری همهجانبه سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات امنیت استانها را برگزار میکنند.
ذوالفقاری پیشبینی کرد: با کمک مردم و مخصوصا طرفداران نامزدها و خود کاندیداها مشکل امنیتی نخواهیم داشت.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور اظهار داشت: وزارت کشور تلاش زیادی برای جلوگیری از خرابکاریهای معاندین داشت و بحمدالله در این زمینه توفیقات زیادی حاصل شده که خدمت مردم عزیز کشورمان در آینده اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: به تمام استانها ابلاغ کردهایم که به هیچ وجه هیچ نامزد و گروهی حق اعلام نتیجه پیروزی در انتخابات را قبل از مراجع رسمی ندارد و اگر کاندیدایی رعایت نکند، قطعا مسئولیت هرگونه عواقب این اقدام را باید قبول کند.
ذوالفقاری ادامه داد: در چند روز گذشته موارد عامی را داشتیم که برخی افراد اعلام کرده بودند، ما پیروز انتخابات هستیم که این افراد احضار شده و مورد تذکر قرار گرفتند.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور اضافه کرد: این افراد در توضیح اعلام میکردند که منظور ما این بوده که وضعیت جامعه اقبال بیشتری نسبت به ما دارد.
وی ادامه داد: قطعا کاندیداها، جریانات و احزابی که در جریان انتخابات هستند، باید توجه کنند که به هیچ وجه نباید اعلام پیروزی در انتخابات کنند.
ذوالفقاری گفت: تا این لحظه در فضای مجازی نامزد خاصی اعلام پیروزی نکرده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد: وضعیت فضای مجازی را لحظه به لحظه رصد میکنیم، وضعیت خوب است، پیشبینیهای مختلفی را برای ۳ روز پایانی کرده بودیم و بر اساس گزارشات موجود، وضعیتی مناسب است.
وی ادامه داد: برخی امروز صبح اعلام کرده بودند که از رأی خودتان عکس گرفته و در فضای مجازی قرار دهید که با آنها تذکر داده شد و جلوی این کار گرفته شد.
ذوالفقاری در خصوص شعارهای حسینیه ارشاد و بسته شدن درب حسینیه ارشاد نیز اظهار کرد: بلی این اتفاق رخ داده است.
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