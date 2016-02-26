وضعیت اصولگرایان را خوب می بینم/مشارکت از دوره گذشته بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران کاندیدای لیست ائتلاف اصولگرایان با حضور در حسینه ارشاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گزارشاتی که از سطح شهر تهران داریم نشان می دهد استقبال مردم برای مشارکت در انتخابات خوب و از دوره نهم انتخابات مجلس بیشتر بوده است.

وی افزود: آرا در حوزه های مختلف متفاوت است اما در حالت کلی ما وضعیت اصولگرایان را خوب می بینیم.

نادران تاکید کرد: هرچه مشارکت بیشتر باشد، رای مردم واقعی تر است و آنهایی که به مجلس راه پیدا می کنند فرصت خدمت گذاری بیشتری دارند و این برای استحکام قدرت درونی نظام بخصوص مذاکرات خارجی و مسائل منطقه ای اثر مثبتی دارد.