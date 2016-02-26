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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۰

نادران در جمع خبرنگاران:

وضعیت اصولگرایان را خوب می بینم/مشارکت از دوره گذشته بیشتر است

وضعیت اصولگرایان را خوب می بینم/مشارکت از دوره گذشته بیشتر است

کاندیدای لیست ائتلاف اصولگرایان گفت: آرا در حوزه های مختلف شهر تهران متفاوت است اما در حالت کلی وضعیت اصولگرایان را خوب می بینیم.

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران کاندیدای لیست ائتلاف اصولگرایان با حضور در حسینه ارشاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گزارشاتی که از سطح شهر تهران داریم نشان می دهد استقبال مردم برای مشارکت در انتخابات خوب و از دوره نهم انتخابات مجلس بیشتر بوده است.

وی افزود: آرا در حوزه های مختلف متفاوت است اما در حالت کلی ما وضعیت اصولگرایان را خوب می بینیم.

نادران تاکید کرد: هرچه مشارکت بیشتر باشد، رای مردم واقعی تر است و آنهایی که به مجلس راه پیدا می کنند فرصت خدمت گذاری بیشتری دارند و این برای استحکام قدرت درونی نظام بخصوص مذاکرات خارجی و مسائل منطقه ای اثر مثبتی دارد.

 

 

 

کد مطلب 3566520

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