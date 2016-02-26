۱۳۰ هزار تعرفه رای در استان ایلام استفاده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از حضور چشمگیر مردم در پای صندوق های رأی خبر داد و در خصوص نحوه اخذ رأی در استان ایلام، اظهار داشت: ۵۳۱ شعبه در استان ایلام در حال اخذ رأی مردم هستند و تمهیدات لازم جهت سهولت حضور مردم در پای صندوق های رأی اندیشیده شده است.

وی گفت: تا ساعت ۱۳ عصر تعداد ۱۳۰ هزار تعرفه به صندوق های اخذ رأی در دو حوزه انتخابیه استان ایلام واریز شده است و مردم با حضور خود یک بار دیگر، با آرمان های انقلاب تجدید میثاق کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان ایلام با تاکید بر اینکه مردم فقط از طریق منابع رسمی کشور اخبار انتخابات را پیگیری کنند، گفت: اخبار و اطلاعیه هایی که از سوی منابع غیر رسمی و در سایت ها و فضاهای مجازی منتشر می شود، رسمیت ندارد.

کلانتری، در خصوص شرایط رای دهندگان گفت: همه افراد متولد هفتم اسفند سال ۷۶ و قبل از آن مجاز به شرکت در انتخابات هستند و می توانند با مراجعه به شعب اخذ رای در تعیین سرنوشت خویش سهیم باشند.

در استان ایلام با گستره ۲۰ هزار کیلومتر مربعی و حدود ۵۹۰ هزار نفر جمعیت، هم اکنون رقابت ۳۱ نامزد در حوزه انتخابیه ایلام برای کسب دو کرسی و هفت نامزد در حوزه انتخابیه دهلران برای کسب یک کرسی در حال پیگیری است.

استان ایلام دارای یک کرسی در مجلس خبرگان رهبری است که دو نامزد در حال رقابت برای تصاحب این کرسی هستند.

بیش از ۴۳۴ هزار نفر در استان که کمتر از یک درصد واجدان شرایط در کشور هستند می توانند آرای خود را به ۵۳۱ صندوق اخذ رای برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ۵۳۱ صندوق پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری بریزند.