ادارات پیشخوان خدمات کرمانشاه تا پایان فرآیند رای گیری فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قبادی بعد از ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ثبت احوال در امر انتخابات وظیفه ذاتی خود را با فراهم کردن بستر مشارکت عمومی با صدور شناسنامه، کارت ملی و اسناد هویتی انجام داده و وظیفه مناسبتی این دستگاه نیز در راستای همکاری در هیئات اجرایی و ستاد انتخابات تعریف شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه با بیان اینکه تمهیدات لازم برای انتخابات در استان از ابتدای سال اندیشیده شده، افزود: طرح صدور شناسنامه مکانیزه و کارت ملی هوشمند از مهمترین فعالیت های ما بوده که در این راستا طی ۱۱ ماه امسال ۱۰۰ هزار شناسنامه مکانیزه در استان صادر شده که نسبت به سال گذشته جهش قابل توجهی داشته است.

قبادی در ادامه بیان کرد: طی ۲ سال ۳۰ هزار کارت ملی هوشمند در استان صادر شد اما امسال ۱۶۰ هزار مورد درخواست صدور کارت ملی هوشمند در استان داشتیم و در سال جاری نیز از ابتدای اسفند بیش از ۱۰۰ هزار کارت ملی هوشمند در استان تحویل داده شده است.

وی اضافه کرد: در مجموع امسال در استان کرمانشاه ۱۹۰ هزار کارت ملی هوشمند درخواست و صدور انجام شده است.

قبادی اظهار کرد: با توجه به محدودیت هایی که برای صدور کارت ملی هوشمند وجود داشته ظرفیت پیشخوان های ما برای صدور کارت ملی هوشمند روبه تزاید است اما آمادگی داریم در سال آینده ۵۰۰ هزار کارت ملی هوشمند در استان صادر کنیم.

وی هدفگذاری سازمام ثبت احوال کشور در اتمام طرح صدور کارت ملی هوشمند را طی مدت ۳ سال عنوان کرد و گفت: کارت های ملی معمولی موجود در دست افراد تا پایان امسال تمدید شده اما برای تعویض کارت ، امسال اولویت را برای صدور کارت ملی هوشمند به افراد فاقد هرگونه کارت دادیم.

مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه افزود: در ۲ ماهه اخیر در استان کرمانشاه حجم درخواست تعویض شناسنامه بسیار زیاد بوده و نیز درخواست صدور شناسنامه المثنی برای مفقودی ها نیز داشتیم.

قبادی با ادامه توضیحات بیان کرد: مهلتی که برای صدور شناسنامه المثنی برای شناسنامه های مفقوده در نظر گرفته شده یک ماه است اما ریاست سازمان بخشنامه ای صادر کرد که به موجب آن هر فردی که تا یک اسفند درخواست صدور شناسنامه المثنی داد اقدام لازم برای صدور انجام شود.

وی از صدور و تحویل ۱۰۸۰ فقره شناسنامه المثنی ناشی از فقدان در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: تمام ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان منتخب دایر و آماده تحویل شناسنامه به مردم است.

وی با بیان اینکه صدور شناسنامه المثنی در ایام انتخابات ظرف ۲ روز انجام شده است، گفت: اطلاع رسانی لازم در این رابطه از طریق صدا و سیما و رسانه و جراید انجام گرفت.

قبادی افزود: امروز صدور شناسنامه در دستور کار ثبت احوال نیست و تا لحظه ای که فرایند رای گیری ادامه یابد ادارات پیشخوان فعال هستند.

مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه بیان کرد: امروز نیز از طریق شماره تلفن های ۳۸۳۵۶۰۷۲- ۳۸۳۶۸۴۹۸- ۳۴۲۴۱۵۵۶ آماده پاسخگویی به مردم هستیم.

قبادی گفت: افراد فاقد کارت ملی و واجد شرایط رای دادن می توانند با شماره های فوق تماس حاصل نمایند و شماره ملی خود را برای شرکت در انتخابات دریافت کنند.