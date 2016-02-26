مجلس آینده نباید مرعوب غرب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام دکتر رضایی امامجمعه بیرجند در خطبههای نماز جمعه با بیان اینکه کاندیداها امشب میتوانند راحت بخوابند، اظهار داشت: نمایندگان تمامی سعی و تلاش های خود را انجام دادند و امشب میتوانند راحت باشند.
وی با اشاره به اینکه با ایجاد شایعات و تبلیغات انتخاباتی نباید اخلاق اسلامی از مسیر انقلاب و ولایت دور شود، افزود: انتخابات بههیچوجه نباید زیر سؤال برده شود.
وی عنوان کرد: همه انسانهای مخلص برای برگزاری باشکوه انتخابات تلاش کردند لذا نباید انتخابات را زیر سؤال ببریم.
وی با تاکید بر مراقبت دشمن در راستای نفوذ دشمن بیان کرد: امروز دشمن توانسته است در حوزههای علمیه و دانشگاههای ما نفوذ پیدا کند.
خطیب نماز جمعه با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور اظهارداشت: اقتصاد کشور ایران باید از وابستگی به استقلال تبدیل شود.
وی افزود: راههای نفوذ دشمن باید شناسایی شود و نباید اجازه دهیم دشمن از موضعگیری های ما سوءاستفاده کند.
حجتالاسلام رضایی با تاکید بر همدلی و همزبانی ملت و مردم افزود: نتیجه انتخابات هر چه که باشد باید تابع قانون عمل کنیم.
امامجمعه بیرجند بر انتخاب نماینده اصلح تاکید کرد و افزود: نباید کسانی به مجلس راه پیدا کنند که مرعوب غرب باشند.
وی با بیان اینکه نمایندگان آینده باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند، تصریح کرد: حل مشکلات و مطالبات مردم در سرلوحه کار نمایندگان مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه نماینده باید از خط مقاومت حمایت کند، ادامه داد: منتخبین مردم در راستای حرکت کشور از اقتصاد وابسته به استقلال اقتصادی تلاش کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید به سمت تولید گرایی در کشور حرکت کنیم، بیان کرد: بعد از انتخابات باید همه دست به دست هم بدهیم و برای رشد استان تلاش کنیم.
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