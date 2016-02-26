رای گیری آبادان در امنیت کامل در حال انجام است

سرهنگ حسین کهیایی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتخاذ تمهیدات پلیس برای تامین امنیت انتخابات افزود: نیروی انتظامی با تمامی ظرفیت و توان خود اعم از نیروی انسانی و تجهیزاتی در جهت برقراری امنیت انتخابات وارد عرصه شده و خوشبختانه این کار را به نحو احسنت به انجام رسانده است.

به گفته وی حفظ امنیت شعبه ها و صندوقهای اخذ رای در هنگام رای گیری و پس از آن و صیانت از آرای مردم بر عهده پلیس است.

کهیایی با اشاره به نشست های مشترک با دستگاه های مرتبط در امر برگزاری انتخابات و شناسایی نقاط ضعف و قوت و برنامه ریزی برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف احتمالی اظهار کرد: در زمان حاضر امنیت کامل در امر برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تمامی 134 شعبه اخذ رای در شهرستان آبادان برقرار است.

وی تصریح کرد: تمامی موارد پیرامونی انتخابات رصد و پوشش داده می شود و در صورت مشاهده تخلف برابر قانون با آنها برخورد می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: از آنجایی که حفاظت از صندوقهای رای و صیانت از آرای مردمی با نیروی انتظامی است، نیروی انتظامی با برنامه ریزیهای از پیش تعیین شده نسبت به فراهم سازی بهترین امنیت در جهت برگزاری انتخابات اقدام کرده است.

به گفته کهیایی، آگاهی مردم از فرایند انتخابات، خود نوعی آگاهی است که مانع از بروز تخلف و ایجاد نا امنی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابیه شهرستان آبادان240 هزار واجد شرایط رای دادن برای انتخاب سه نماینده از میان 132 کاندیدای دهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی در 134 شعبه اخذ رای (120 ثابت و 14 شعبه سیار) رای خود را به درون صندوقهای اخذ رای می ریزند.