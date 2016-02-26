تخلفات انتخاباتی در آذربایجان شرقی کاهش یافته است

حجت الاسلام حکمت علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی اظهار داشت: نسبت به دوره های قبل سطح تخلفات و جرایم انتخاباتی در استان کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه تا روز قبل از انتخابات ۲۴ پرونده قضایی در استان تشکیل شده است، گفت: البته میزان تخلفات بیشتر از این تعداد بوده است اما تنها این ۲۴ مورد جزو تخلفات شدید محسوب می شدند.

مظفری ادامه داد: بنا بر این بود که حداقل پرونده و حداکثر پیشگیری را در سطح استان داشته باشیم و به همین تعداد پرونده ها از این حد بیشتر نشد.

رئیس کل دادگستری استان افزود: در بیش از ۵۰ مورد نیز کاندیداهای انتخاباتی و یا نمایندگان ان ها را دعوت کرده و از آن ها تذکر کتبی گرفته ایم تا تعداد پرونده ها افزایش نیابد.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد تذکرات کتبی و شفاهی موثر واقع شده است، گفت: خوشبختانه با وجود این تذکرات، متخلفان دیگر تخلف خود را تکرار نکردند.