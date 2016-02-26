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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۳

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

تخلفات انتخاباتی در آذربایجان شرقی کاهش یافته است

تخلفات انتخاباتی در آذربایجان شرقی کاهش یافته است

تبریز- رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از کاهش میزان تخلفات انتخاباتی در استان نسبت به دوره های گذشته خبر داد.

حجت الاسلام حکمت علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی اظهار داشت: نسبت به دوره های قبل سطح تخلفات و جرایم انتخاباتی در استان کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه تا روز قبل از انتخابات ۲۴ پرونده قضایی در استان تشکیل شده است، گفت: البته میزان تخلفات بیشتر از این تعداد بوده است اما تنها این ۲۴ مورد جزو تخلفات شدید محسوب می شدند.

مظفری ادامه داد: بنا بر این بود که حداقل پرونده و حداکثر پیشگیری را در سطح استان داشته باشیم و به همین تعداد پرونده ها از این حد بیشتر نشد.

رئیس کل دادگستری استان افزود: در بیش از ۵۰ مورد نیز کاندیداهای انتخاباتی و یا نمایندگان ان ها را دعوت کرده و از آن ها تذکر کتبی گرفته ایم تا تعداد پرونده ها افزایش نیابد.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد تذکرات کتبی و شفاهی موثر واقع شده است، گفت: خوشبختانه با وجود این تذکرات، متخلفان دیگر تخلف خود را تکرار نکردند.

کد مطلب 3566532

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