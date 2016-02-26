به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه‌های امروز نمازجمعه ابرکوه با بیان اینکه امروز روز حماسه سازی ملت بزرگ ایران است، اظهار داشت: بحث تقسیم‌بندی نیروهای انقلاب به تندرو و میانه‌رو یک بحث وارداتی از اردوگاه غرب و آمریکا است.

وی افزود: کاربرد اعتدال برای نیروهای انقلابی در مورد تعامل داخلی، از باب «رُحماء بینهم» است وگرنه در برابر سران استکبار، موضع انفعالی یا اعتدالی معنا ندارد بلکه دولت و ملت باید موضع انقلابی داشته باشند.

حسینی ادامه داد: همین حرفهای منفعلانه در مقابل خصومت‌های دشمن و استفاده از ادبیات دشمن و برچسب تندرو زدن به نیروهای انقلاب و حزب الهی توسط سابقه‌داران در نظام و انقلاب باعث طمع‌ورزی دشمن شده است تا از آنها حمایت کنند.

خطیب جمعه ابرکوه افزود: این آقایان اگر می‌خواهند آبروی سیاسی انقلابی آن‌ها باقی بماند باید از حمایت‌های دشمنان ملت بیزاری بجویند و این تهمت را از خودشان دفع کنند.

وی با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی بعد از اعلام نتایج به قانون پایبند باشند، اظهار داشت: کاندیداها و هواداران آنها بعد از انتخابات نباید مأیوس شوند، بلکه با حفظ آرامش برای پیشرفت ایران اسلامی تلاش کنند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های متصدیان نظامی و انتظامی ابرکوه برای دستگیری قاتل دو تن از مادران ابرکوه گفت: این حوادث برای شهرستان ابرکوه که با شاخصه‌های ایمانی و فرهنگی شناخته می‌شود، وصله نچسب است و از اینکه مشخص‌ شده کار یک خانواده تبعیدی است، از مسئولان می‌خواهم که به‌صورت جدی این مسئله و مشکل ابرکوه را پیگیری کنند.