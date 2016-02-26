برگزاری انتخابات بروجرد توسط ۴۸۰۰ نفر از عوامل اجرایی

مسلم پورقاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در شهرستان بروجرد اظهار داشت: هم اکنون کار برگزاری انتخابات از توسط چهار و ۸۰۰ نفر از عوامل اجرایی انتخابات در این شهرستان در حال برگزای است.

وی با اشاره به تعداد صندوق های پیش بینی شده برای جمع آوری آرا مردم شهرستان بروجرد عنوان کرد: در مجموع ۲۳۸ صندوق اخذ رای در شهرستان بروجرد پیش بینی شده است.

فرماندار شهرستان بروجرد بیان داشت: همچنین ۳۶ صندوق نیز برای جمع آوری آرا مردم اشترینان در حوزه انتخابیه بروجرد پش بینی شده است.

پورقاسمیان با اشاره به رقابت ۲۵ کاندیدای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان گفت: از این تعداد سه نفر کاندیدای زن هستند.

وی همچنین از پیش بینی ۱۷۸ شعبه اخذ رای ثابت و ۶۰ شعبه اخذ رای سیار برای جمع آوری آرا مردم در حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان خبر داد.