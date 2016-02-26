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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۴

کنگره فیفا با حضور همه نماینده‌ها آغاز به کار کرد

کنگره فیفا با حضور همه نماینده‌ها آغاز به کار کرد

در حالی که همه توجهات به انتخابات امروز فیفا است کنگره فدراسیون جهانی فوتبال آغاز به کار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره فیفا پیش از ظهر امروز با حضور هر ۲۰۹ عضو خود آغاز به کار کرد. این در حالی است که ۲۰۷ عضو فیفا حق حضور در انتخابات امروز را خواهند داشت و دو کشور کویت و اندونزی همچنان در تعلیق به سر خواهند برد.

علی بن حسین شاهزاده اردنی و شیخ سلمان کاندیدای بحرینی ریاست فیفا با حضور در این مراسم توجهات را به خود جلب کرده اند. در ابتدای این مراسم فیفا به شش زبان دنیا به حاضران خوشامد گفت.

فرانکویس کاراد رئیس کمیته اصلاحات فیفا هم در این مراسبم به سخنرانی پرداخت. کنگره فیفا بعد از استراحتی کوتاه ادامه پیدا می کند.

 

کد مطلب 3566540

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