کاندیداها و هوادارانشان بعد از نتایج انتخابات به قانون تکمین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو در بازدید از فرآیند اخذ رأی در مسجد قائمیه شهرستان گنبدکاووس در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی گفت: توقع از مردم همین است که مانند 22 بهمن که حماسه حضور خلق کردند در صحنه انتخابات هم معجزه دیگری را رقم بزنند.

وی با بیان این که از صبح که به تعدادی از شعب و شهرستان ها سرکشی می کنیم، شاهد شور انتخاباتی در همه مناطق هستیم، گفت: مردم آگاه هستند و به خوبی می دانند که آراء آن نتایجی دارد که بر روی مسائل اقتصادی، روابط بین المللی، روابط سیاسی منطقه ای و ملی نیز اثرگذار است.

وی با تأکید براینکه در همه مناطق شاهد شور انتخاباتی هستیم، گفت: از صبح که از برخی شعبات گرگان، مراوه تپه و هم اکنون در گنبدکاووس بازدید کرده ایم، از همان زمان آغازین شاهد شور انتخاباتی هستیم و صف های طولانی برای رأی دادن در شعبات تشکیل شده است.

صادقلو با بیان اینکه از همه باید به قانون تمکین کنند، افزود: شرکت در انتخابات یک وظیفه است که کاندیداها در عین رفاقت با هم رقابت می کنند. برگزاری انتخابات هم بر مدار تکلیف قانونی و وطیفه است، بنابراین همه باید قانون را رعایت کنند.

وی بیان کرد: در زمان تبلیغات انتخاباتی شاهد حضور برخی از کاندیداها در ستادهای یکدیگر بوده ایم که نشان دهنده اخلاق انتخاباتی است. در استان به جزو در موارد بسیار ناچیز گزارشاتی در خصوص تخلفات زمان تبلیغات نداشته ایم چراکه بیشتر نامزدها روحیه اثباتی، نه نفی کننده نسبت به دیگران داشتند.