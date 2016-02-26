مردم اسدآباد حماسه آفریدند/صفهای طولانی در شعب اخذ رای

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان اسد آباد نیز همگام با سایر مناطق کشور از صبح هفتم اسفند ماه حضور گسترده و پر شوری در انتخابات داشتند و از همان ساعات اولیه شروع انتخابات در پای صندوق های رای حاضر شدند و لحظه به لحظه بر تعداد شرکت کنندگان اضافه می شود.

فرماندار اسدآباد نیز همانند مردم این شهرستان در پای صندوق رای حاضر شد و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرایط برای حضور حداکثری مردم این شهرستان در انتخابات فراهم شده است، اظهار داشت: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه اندیشیده شده است و جای هیچ نگرانی نیست.

مسعود بکایی بیان کرد: از مردم درخواست شده هر چه زودتر نسبت به حضور در مکان های پیش بینی شده اقدام و رای خود را به صندوق ها بیندازند و رای دادن را به ساعات پایانی موکول نکنند.

۱۰۵ شعبه اخذ رأی در شهرستان اسد آباد پیش بینی شد

بکایی در ادامه سخنانش گفت: ۱۰۵ شعبه اخذ رأی در شهرستان اسد آباد پیش بینی شده که از این تعداد ۷۱ شعبه ثابت و ۳۴ شعبه سیاراست.

وی با بیان اینکه ۷۵ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در این شهرستان هستند، افزود: ۸ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در شهرستان اسد آباد با هم به رقابت می پردازند.

مردم اسد آباد همواره نشان داده اند که پا به پای مردم استان همدان برای سربلندی نظام و وطنشان تلاش خواهند کرد و آنان همواره در تمام صحنه های انقلاب اسلامی حضور دارند و تا پای جان از وطن خود دفاع خواهند کرد.

حال که زمان حماسه ای دیگر فرا رسیده مردم ولایتمدار اسدآباد با حضور در پای صندوق های رای آمده اند تا باردیگر حماسه یک حضور را به تصویر بکشند.

آمده ام تا وظیفه ام را انجام دهم

شهروندی اسد آبادی که ساعت ها در صف طولانی رای ایستاده است، از وظیفه دینی و ملی خود برای شرکت در انتخابات سخن گفت و افزود: من آمده ام تا وظیفه ام را انجام دهم و امیدوارم نمایندگانی که به مجلس راه می یابند نیز به وظیفه خود عمل کنند.

بانوی اسد آبادی نیز با اشاره به مشکلات جوانان این شهرستان بیان داشت: نوجوانان و جوانان در انتخابات شرکت می کنند تا مشکلاتشان را حل کنند.

نوجوان رای اولی نیز از اشتیاقش برای شرکت در انتخابات سخن گفت و بیان کرد: امروز برای اولین بار است که در انتخابات شرکت می کنم و از همین رو برای انتخاب فرد اصلح تحقیق کردم.

شهروند اسد آبادی در ادامه سخنانش گفت: دشمنان فکر می کردند که ایرانی ها در انتخابات شرکت نمی کنند اما حضور جوانان در انتخابات آن ها را نا امید کرد.

پدر شهید نیز با تاکید بر اینکه باید پاسدار خون شهدا باشیم، اظهار داشت: شهدا نظاره گر شرکت مردم در انتخابات هستند و باید ثابت کنیم که از خون ها آنها دفاع می کنیم.

شهروند اسد آبادی بیان داشت: به طور قطع حضور هر یک از مردم در انتخابات شرکت در سرنوشت خویش است و از همین رو باید از حق خود استفاده کنند.

وطن ای پاره تن، بر خاک تو بوسه می زنیم و بار دیگر آمدیم تا بگوییم زن و مرد ایرانی همواره و تا بلندای تاریخ از عزت و شرف این مرزو بوم دفاع خواهیم کرد.

رفته رفته بر تعداد شرکت کنندگان اضافه می شود و صف های رأی گیری طولانی تر می شود، حالا دیگر به خوبی می توان حماسه حضور مردماسد آباد را ببینیم.

مردم اسد آباد چه در دوران انقلاب اسلامی و چه در عرصه هشت سال دفاع مقدس و در تمام صحنه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور لبیک گویان حضور فعال و پر رنگی داشته و این بار نیز در هفتم اسفند ماه باز هم حماسه ساز شدند.