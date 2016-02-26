دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه زاهدان اظهار داشت: رئیس جمهوری در سال ۹۲ در شعارهای تبليغاتی خود اعلام كرده بود كه در كوتاه مدت رونق اقتصادی ايجاد می كند، بیش از ۵۰۰ روز از وعده های تبليغاتی آن زمان می گذرد، اما دولت توانسته در زمينه اقتصادي گام موثر، آشكار و روشن بردارد.

وی با اشاره به اصول اقتصاد مقاومتی افزود: قانون در سرنوشت اقتصادی كشورمان بسيار موثر است، افراد توانمند بايد در نقاط تصمیم گیر امور را در دست بگيرند تا در مسير تحقق آن تاثيرگذار باشند.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: انتظارات مردم هم این است که نمایندگانشان در راه تحقق اقتصاد مقاومتی قدم بردارند و توجه به ضرورت رسیدگی به مطالبات مردمی داشته باشند.

وی گفت: مقام معظم رهبری به اقتصاد بدون درآمد نفتی تاکید دارند، تلاش کنیم هرچه سریعتر منویات معظم له در این زمینه تحقق یابد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: امروز مسائل اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه های کشور است، باید با تدبیر صحیح ثروت کشور را در راه کارآفرینی برای جوانان و تولید داخلی هزینه کرد.

رشد علمی کشور باید محددا احیا شود

نماینده رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت جنوب شرق کشور بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد رشد روز افزون علم در ایران اسلامی هستیم، به برکت این انقلاب علم و آگاهی بار دیگر جایگاه خود را در کشور پیدا کرد.

وی افزود: امروز به برکت انقلاب و فداکاری شهدا در بسیاری از رشته‌های علمی حرف های زیادی برای گفتن داریم. امروز باید تلاش کنیم تا در راه علم با سرعت بیشتری قدم برداریم.

آیت اله سلیمانی گفت: کشور ما اکنون از رتبه علمی ۱۵ به رتبه ۱۷ رسیده‌ که باید با همدلی و همراهی این رشد علمی را برگردانیم.