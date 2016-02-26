نامزدها از حمایت BBC اعلام برائت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابوالحسن حسن زاده در خطبه های نماز جمعه امروز اهواز با بیان اینکه همه باید در جریان انتخابات مرزبندی خود با دشمنان اسلام و ایران را به صورت مشخص اعلام کنند، بیان کرد: نامزدهایی که این روزها از سوی BBC مورد حمایت قرار می گیرند به صورت شفاف از این مواضع اعلام برائت کنند.

وی افزود: مردم ایران با هر تفکر و از هر طیفی، وقتی پای دشمنی آمریکا و انگلیس پیش می آید، وارد میدان می شوند و با حضورشان مشتی بر دهان آنها می زنند اکنون نیز نامزدهای انتخاباتی بدانند این رسانه، دشمن ملت ایران است و از آن اعلام برائت کنند. مردم ایران در انتخابات به کسی رای می دهند که هیچ گرایشی به شرق و غرب نداشته باشد.

آیت الله حسن زاده بیان کرد: نفوذی تنها کسی نیست که با سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس و اسرائیل ارتباط داشته باشد، بلکه هر کس حرف دشمن را می زند و صدای آن صدای دشمن است، نفوذی است.

امام جمعه موقت اهواز تاکید کرد: بی شک انتخابات امروز یک حضور باشکوه دیگری از مردم رقم خواهد خورد ولی انتظار می رود که نامزدها بعد از شمارش آرا و اعلام نتایج به نتایج تمکین کنند و کسی را زیر سئوال نبرند. فتنه ۸۸ که خسارت سنگینی برای این کشور بود از آنجا شروع شد که برخی ها به قانون تمکین نکردند.