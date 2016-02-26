نابینایی کودکان به دنبال تاخیر در درمان رتینوپاتی نوزادان نارس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود ناصری پور در مراسم آغاز بکار دومین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس که در مرکز همایش های رازی برگزار شد، گفت: تاخیر در درمان رتینوپاتی نوزادان نارس علاوه بر از دست رفتن دید نوزادان و نابینا شدن آنان سبب تحمیل هزینه ۸ تا ۱۰ برابری به خانواده ها و هزینه ۲۰ برابری به نظام سلامت می شود.

وی افزود: در صورت تشخیص و درمان به موقع رتینوپاتی نوزادان نارس نه تنها می توان دید نوزاد را حفظ کرد که از بار درمانی آن نیز می توان کاست.

ناصری پور با اشاره به اینکه یکی از معضلات موجود در این حوزه اطلاع رسانی به والدین برای مراجعه به هنگام نوزادان نارس به مراکز درمانی است بر نقش وزارت بهداشت در زمینه تعامل با رسانه ها به ویژه صدا و سیما برای آگاهی رسانی به جامعه تاکید کرد.

به گفته وی، هم اینک یکی از معضلات در حوزه رتینوپاتی نوزادان نارس، نداشتن سیستم ثبت کشوری است با این حال براساس آمار موالید و میزان تولد نوزادان نارس که یک درصد موالید را تشکیل می دهند، تخمین زده می شود که سالانه حدود ۵ هزار نوزاد نارس مبتلا به بیماری رتینوپاتی در کشور متولد می شوند که برای دستیابی به آماری دقیق در زمینه تعداد این نوزادان به منظور برنامه ریزی برای درمان آنان نیازمند یک سیستم ثبت دقیق در کشور هستیم.

ناصری پور ادامه داد: با توجه به افزایش امکانات بخش های مراقبت ویژه نوزادان (NICU) در کشور که منجر به زنده ماندن نوزادان نارس حتی در ۲۴ هفتگی بارداری مادر می شود، می بایست، امکانات غربالگری این نوزادان را در زمینه بیماری شبکیه افزایش داد.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران یادآور شد: هم اینک در تهران ۲ بیمارستان رسول اکرم و فارابی در زمینه تشخیص و درمان رتینوپاتی نوزادان نارس به فعالیت مشغولند و در شهرهای بزرگ نیز این امکان تا حدی مهیاست با این وجود در صورت آموزش و سپس به کارگیری فوق تخصص های شبکیه در NICU ها می توان از همان بدو تولد نوزادان نارس را مورد معاینات چشمی قرار داد.

وی گفت: همچنین در کنار تامین و تجهیزات مراکز تشخیصی و درمانی در دیگر شهرها با اختصاص تعرفه های خاص و ویژه به فوق تخصص های شبکیه می توان امکانی را فراهم آورد تا امکان غربالگری و درمان این نوزادان در دیگر شهرها نیز امکانپذیر باشد.

دکتر مهدی پرورش دبیر علمی این همایش نیز گفت: از آنجا که عامل زمان در تشخیص و درمان عارضه رتینوپاتی نوزادان نارس نقش اساسی دارد و در مواردی ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت ممکن است، نوزاد به سمت نابینایی برود، می بایست در زمینه تشخیص به هنگام این عارضه اقدام های موثر را انجام داد.

وی افزود: در مراحل ابتدایی بیماری، درمان سهل تر بوده و وقتی بیمار وارد مرحله چهارم یا پنجم می شود، درمان بسیار دشوار و در مواقعی اساسا بیماری غیرقابل درمان می شود.

به گفته پرورش، براساس یافته های یک پژوهش انجام شده در کشور حدود ۹۵ تا ۱۰۰ درصد نوزادان نارس که دچار عارضه شبکیه هستند و به مراکز درمانی مراجعه به موقع می کنند، پس از درمان دیدشان حفظ شده از نابینایی نجات پیدا می کنند.

دومین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس از سوی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران(گروه چشم پزشکی و نوزادان بیمارستان رسول اکرم) با همکاری کمیته کشوری غربالگری نوزادان نارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.