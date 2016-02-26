تنها بازمانده سربازان ارگ بم همراه ۲۷۱ نوه و فرزندانش رأی دادند

خبرگزاری مهر – گروه استانها: صفوف طولانی رأی در استان کرمان همچنین در شعب مختلف در استان کرمان شاهد حضور قابلتوجه مردم است و در شهرستانهای مختلف استان مردم بالباسهای محلی و عشایر با حفظ سنتهای خود بهصورت دستهجمعی به پای صندوقهای رأی حاضرشدهاند.
حضور پیرمردها و زنهای مسن، در کنار رأی اولیها در حالی است که بسیاری از پدربزرگ و مادربزرگها به همراه فرزندانشان در صفوف رأی حضور دارند اما نکته جالب انتخابات امروز حضور مسنترین مرد کرمان در انتخابات است.
حکایت آخرین سرباز ارگ بم از انتخابات
حیدر شهریاری با ۱۲۸ سال سن تنها سرباز محافظ ارگ بم است که همچنان در قید حیات است و حکایتهایش از ارگ بم و سکونت در این ارگ تاریخی زبان زد است وی امروز با دو همسر، ۱۹ فرزند و ۲۵۰ نوه، نتیجه و نبیره اش، امروز در روستای رحمتآباد در شهرستان ریگان کرمان حضور یافت و در انتخابات شرکت کردند.
وی پس از رأیدهی به خبرنگار مهر گفت: تا قبل از پیروی انقلاب مردم زیردست خانهای منطقه بودند و روزگار سختی داشتند اما امروز مردم در قالب کشاورزی و دامداری و با افزایش خدمات و رفاه در حال زندگی هستند.
در طول عمری که از خدا گرفتهام هیچگاه اینگونه مردم بدون ظلم و ستم و با عدالت زندگی نکردهاند و این نعمتی بزرگ است که همه باید قدر آن را بدانند
وی گفت: در طول عمری که از خدا گرفتهام هیچگاه اینگونه مردم بدون ظلم و ستم و با عدالت زندگی نکردهاند و این نعمتی بزرگ است که همه باید قدر آن را بدانند.
وی افزود: امروز بهپای صندوق رأی آمدم و تمام فرزندان و خانوادهام را نیز به همراه خود آوردهام که همه بدانند ما قدردان خدمات انقلاب هستیم و تا پای جان در روستاها و مناطق عشایری و دورافتاده از نظام و انقلاب دفاع میکنیم.
حضور مردم در محلههای قدیمی شهر کرمان نیز در انتخابات پرشور و قابلتوجه است و ازدحام در برخی حوزههای موجب شده است صندوقهای سیار برای کاهش ازدحام به برخی از حوزهها ارسالشدهاند و کار رأیگیری با جدیدت ادامه دارد.
کانالها و گروههای تلگرامی کاندیداها در حالی با هیجان از حضور هواداران خود در انتخابات حکایت دارند که سعی میکنند با انتشار فیلمهای حضور هواداران و چهرههای مردمی و طرفدارانشان، مردم را تحت تأثیر قرار دهند.
حضور گسترده اقلیت های مذهبی در انتخابات
نکته دیگر اینکه شعبه مخصوص اخذ رأی اقلیت مذهبی زرتشتیان امروز در آتشکده زرتشتیان کرمان فعالشده و حضور گسترده اقلیتهای مذهبی در پای صندوقهای رأی نیز قابلتوجه است.
از سوی دیگر در شرق و جنوب کرمان نیز اهل سنت با حضور پررنگ خود در کنار برادران و خواهران شیعه بهپای صندوقهای رأی آمادهاند.
شیعه و سنی در پای صندوق های رای
مولوی اسلام ملازهی، امامجمعه اهل سنت ریگان در گفتگو با مهر اظهار داشت: اعلام میکنم که حضور اهل سنت در انتخابات یک وظیفه شرعی است و همه باید در انتخابات حضور یابند.
وی تصریح کرد که همه ما امروز باید متحد باشیم و هوشیارانه در مقابل دشمنان حضور یابیم و شیعه و سنی به فکر اقتدار نظام اسلامی باشند و دشمن را ناامید کنند.
وی گفت: این روز نماد اتحاد شیعه و سنی در ریگان است و باید به یک حماسه ملی تبدیل شود.
هماکنون هرچند به ساعتهای ظهر نزدیک شدهایم اما برخلاف انتظار از حجم حضور مردم کاسته نشده است و صفوف همچنان فشرده است
هماکنون هرچند به ساعتهای ظهر نزدیک شدهایم اما برخلاف انتظار از حجم حضور مردم کاسته نشده است و صفوف همچنان فشرده است.
نکته دیگر اینکه از شب گذشته خبرهایی از انصراف برخی کاندیداها منتشرشده است که بلافاصله از سوی کاندید موردنظر رد شده و فعالان ستاد این کاندید سعی دارند به هر طریقی این شایعه را تکذیب کنند.
رقابت تنگاتنگ همچنان ادامه دارد و هر یک از کاندیداها سعی میکنند میزان رأیهای خود بسنجند.
با توجه به ترافیک شدید در صفوف رأیگیری مسئولان استان کرمان از مردم میخواهند حضور خود را به ساعت انتهایی رأیگیری موکول نکنند و هر چه زودتر برای رأیگیری مراجعه کنند.
از سوی دیگر شعب ثبتاحوال استان کرمان تا پایان فرایند رأیگیری در کرمان در شهرستانهای مختلف فعال است و مدیرکل ثبت و احوال استان کرمان از مردم خواست، درصورتیکه کد ملی ندارند برای تأییدیه کد ملی به شعب موردنظر مراجعه کنند.
حسین زین الصالحین در گفتگو با مهر شماره تلفنهای ۳۳۳۲۴۱۳۰ و ۳۳۳۱۹۶۸۴ را برای کسب شماره ملی اعلام کرد و گفت در صورت بروز مشکل در این زمینه در کوتاهترین زمان ممکن کد ملی به درخواستکنندگان داده میشود.
کویرنوردان در صف های انتخابات
نکته جالبتوجه دیگر اینکه بخشدار شهداد به گردشگرانی که برای کویر نوردی به کلوتهای شهداد و منطقه سیرچ مراجعه کردهاند اعلام کرد که صندوقهای سیار در مسیر جاده دسترسی به مکانهای گردشگری مستقرشده است و کویر نوردان و مسافران میتوانند به این صندوقها مراجعه کنند.
استاندار کرمان نیز دقایقی پیش از نزدیک به برخی از شعب رأیگیری سر زد و از فرانید رأیگیری از نزدیک بازدید کرد.
نکته جالبتوجه اینکه استاندار کرمان در صف رأیگیری با مادر مسن، خود مواجه شد و لحظاتی با وی و مردم صحبت کرد.
ناظرانی که برکنار شدند
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان کرمان اما از عزل پنج نفر از ناظران انتخابات که از بیطرفی خارجشده بودند خبر داد.
حجتالاسلام علی توکلی صبح امروز در این خصوص با اشاره به اینکه پنج نفر از ناظران به دلیل خارج شدن از بیطرفی عزل شدند، گفت: ناظران باید حتماً بیطرفی را رعایت کنند.
درمجموع ۱۱ هزار ناظر شناساییشده و بهصورت میانگین چهار و نیم نفر برای هر صندوق اختصاصیافته است.
دو میلیون و ۸۳ هزار و ۸۷۸ نفر در استان کرمان واجد شرایط رأی دادن هستند.
رأیگیری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت ۸ امروز جمعه هفتم اسفند در سراسر کشور و استان آغاز شد.
استان کرمان با ۲۳ شهرستان و ۹ حوزه انتخابیه اصلی سه نماینده در مجلس خبرگان رهبری و ۱۰ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
نظر شما