ملت ایران امروز دشمنان را ناامید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد شمس‌الدین امام‌جمعه شهرستان بشرویه در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهرستان به آیات و روایاتی پیرامون تقوای الهی اشاره کرد و گفت: تفرقه بین امت اسلام یکی از عواملی است که خداوند به پرهیز از آن بسیار اشاره کرده است.

وی به سوره شورا در قران نیز اشاره کرد و اظهار داشت: خداوند می‌فرماید در انجام امور با یکدیگر مشورت کنید لذا برای رسیدن به نتایج مطلوب بایستی همواره مشورت با یکدیگر را مد نظر قرار دهیم.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین به انواع عذاب های الهی برای اقوام مختلف نیز اشاره‌ای داشت، بیان کرد: خداوند متعال قادر است که بر بندگان خود به گونه‌های متفاوتی عذاب نازل کند.

وی اظهار داشت: عذاب اختلاف کلمه و پراکندگی و تفرقه یکی از انواع عذاب های الهی است.

امام‌جمعه بشرویه گفت: برای پرهیز از این نوع عذاب بایستی متحد و یکدل، پیرو دستورات الهی و مقام معظم رهبری باشیم و تمام امت با یکدیگر سازش داشته باشند.

وی افزود: خداوند خطاب به امت اسلام می‌گوید نزاع و اختلاف نکنید، چرا که اگر امت اسلام اختلاف کنند پایه و بنای اسلام سست خواهد شد.

وی افزود: طبق آیات و روایات زیرساخت جامعه اسلامی بر مدار توحید است که اگر خلاف این باشد خداوند نیز نعمت وحدت را از بین امت اسلام بر خواهد داشت.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین در ادامه خطبه‌های خود با اشاره به انتخابات هفتم اسفندماه که در حال برگزاری است، گفت: امروز یوم الله است و قدرت و عظمت ملت پای صندوق های رأی تجلی پیدا می‌کند.

وی افزود: همان‌طور که به آیات الهی عمل می‌نماییم باید بدانیم که شرکت در انتخابات نیز یکی از دستورات خداوند است که هشدار می‌دهد خدا سرنوشت قوم و گروهی را عوض نمی‌کند مگر اینکه خودشان بخواهند لذا امروز روز رقم زدن سرنوشت است.

امام‌جمعه بشرویه گفت: انتخاب ما قوت قلبی برای رهبری است و پشتوانه ولایت‌فقیه هستیم.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین با اشاره به هشدارهای مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد نفاق به بهانه انتخابات اظهار داشت: باید بدانیم که مطرح کردن مباحثی چون بردوباخت و شکست و پیروزی در انتخابات تنها برای ایجاد نفاق و تفرقه است.

امام‌جمعه بشرویه همچنین با اشاره به حضور حداکثری مردم تا به اکنون در پای صندوق های رأی گفت: این حضور زمینه یاس و ناامیدی دشمن را فراهم می‌آورد و خرسندیم که مردم بشرویه با همه سلیقه‌ها و جناح‌ها، یکدل و یک صدا در پای صندوق های رأی حضور یافتند.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین همچنین با تشکر از فعالیت کاندیدها و نمایندگان و ستادها در بشرویه از آنان خواست بعد از مشخص شدن نتایج همه دوستی و رفاقت را در پیش گیرند.

وی با اشاره به مناسبت‌ها و هفته تربیت اسلامی نیز افزود: قران کریم می‌گوید قبل از تعلیم و تعلم بایستی تزکیه باشد تا ما تخصص را در کنار تعهد داشته باشیم.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین بیان کرد: شهید رجایی و شهید باهنر در پایه‌گذاری این انقلاب نقش اساسی داشتند و جایگاه ویژه‌ای برای آموزش‌وپرورش قائل شدند تا ما برای دانش‌آموزان تعلیم و تربیت و هم تزکیه را در کنار هم داشته باشیم.

امام‌جمعه بشرویه گفت: حوزه‌های علمیه در کشور قطب فرهنگی هستند و خوشبختانه نیروهای مؤمن و ولایی را در خود پرورش می‌دهند.