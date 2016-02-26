حضور پرشور مردم لارستان، خنج و گراش در انتخابات همچنان ادامه دارد

علی اکبر نجیب زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد ۱۸۵ صندوق اخذ رای در حوزه انتخابیه لارستان، خنج و گراش دائر است که از این تعداد، ۳۱ صندوق در شهرستان لار، ۱۹ صندوق در بخش مرکزی، ۲۳ صندوق در بخش اوز، ۱۶ صندوق در جویم، ۱۱ صندوق در بیرم، ۱۳ صندوق در بنارویه، ۱۰ صندوق در بخش صحرای باغ، ۳۰ صندوق در شهرستان خنج و ۳۲ صندوق در شهرستان گراش آماده رای گیری است.

وی تصریح کرد: بیش از سه هزار نفر از عوامل اجرایی در حوزه انتخابیه لارستان،خنج و گراش، دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری را ساماندهی می‌کنند.

معاون استاندار فارس با بیان اینکه فرمانداری ویژه لارستان به عنوان مرکز حوزه انتخابیه لارستان، خنج و گراش به‌ خوبی اوضاع انتخاباتی این شهرستان ها را رصد می‌کند، بیان کرد: مسوولین اجرایی با تخلفات انتخاباتی برخورد قانونی می کنند.

نجیب زاده با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر ۱۰ نفر از کاندیداها انصراف خود را به فرمانداری ویژه لارستان اعلام کرده اند، افزود: طبق روال قانونی ۲۰ کاندیدا در حوزه انتخابیه لارستان، خنج و گراش تأیید صلاحیت شدند.

رییس مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای لارستان، خنج و گراش از برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی برای تمام بازرسان خبر داد و خاطرنشان کرد: ۲۲۰ بازرس در شعبه‌های اخذ رأی این شهرستان ها مشخص شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰۰ خودرو کار جا به جایی صندوق و نیروهای دخیل در برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

فرماندار ویژه لارستان با اشاره به اینکه تعداد ۲۳۱ هزار و ۲۷۹ نفر واجد شرايط راي در لارستان، خنج و گراش هستند، افزود: خوشبختانه تمهیدات لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و قانونی اندیشیده شده است که امیدواریم تا آخرین لحظات رای گیری شاهد حضور پررنگ تر مردم شهرستانهای لارستان، خنج و گراش در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باشیم.