نباید منافع ملی فدای سوگیری حزبی و جناحی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حین عابدیان بعدازظهر جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه اردبیل حضور مردم در انتخابات را زمینهساز اقتدار و عظمت نظام و انقلاب دانست.
وی با اذعان به اینکه انتخابات نمایش پشتیبانی و حمایت ملت از ارکان نظام است، ادامه داد: انتخاب اصلح در انتخابات به معنی توجه به منافع ملی است و مردم باید با انتخاب افراد شایسته نمایندگانی که بهواقع به منافع مردم توجه دارند را روانه مجلس کنند.
امامجمعه موقت اردبیل با بیان اینکه در تمامی انتخابهای برگزار شده در سطح کشور قانون مداری و قانونمندی رعایت شده است، تأکید کرد: در فضای ایمن انتخابات لازم است که افراد متعهد، درستکار و مسئولیتپذیر روانه مجلس شوند.
عابدیان با اشاره به ترفندهای دشمن بهویژه انگلیس متذکر شد: از فردای انتخابات نامزدها رفاقت را جایگزین رقابت خواهند ساخت و تمامی ترفندهای دشمنان مبنی بر اینکه نتایج انتخابات به جایی نخواهد رسید، نقش بر آب خواهد شد.
وی افزود: ملت ایران همواره در شرایط حساس با پیروی از مقام معظم رهبری توطئه دشمنان را خنثی کردهاند و امنیت و اقتدار امروز در سایه پیروی از ولایتفقیه حاصلشده است.
وی با توصیهای به منتخبان مردم در این انتخابات نیز خواستار توجه آن ها به خواستههای مردم شد و تأکید کرد: انتظار میرود نمایندگان آینده مجلس در راستای توسعه کشور گام بردارند.
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