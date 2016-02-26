حضور گسترده و پرشور مردم سراسر استان کرمانشاه در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح امروز جمعه ۷ اسفند همزمان با سراسر کشور در شهرستان های مختلف استان کرمانشاه در حال برگزاری است.

مردم استان با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای به مانند سال های گذشته بار دیگر حساسیت خود را در تعیین سرنوشت کشور نشان داده و حماسه ای دیگر را رقم زدند.

در شهرستان کرمانشاه ۵۶۲ شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده که ۴۱۹ شعبه در شهر کرمانشاه کار اخذ رای از شهروندان را انجام می دهند.

حضور مردم کرمانشاه به ویژه در ساعات اولیه صبح بسیار گسترده بود و مردم این شهر با حضور در شعب مختلف، آرای خود را به صندوق های رای انداختند.

امام جمعه کرمانشاه نیز با حضور در شعبه محل مسجد جامع و استاندار کرمانشاه نیز در دبیرستان دخترانه استقلال رای خود را به صندوق رای انداختند.

حضور پرشور مردم سرپلذهاب در پای صندوق های رای

مردم شهرستان سرپلذهاب نیز از همان ساعات اولیه صبح امروز با حضور در پای صندوق های رای بار دیگر وفاداری خود را به آرمان های انقلاب اسلامی نشان دادند.

شعب اخذ رای در این شهرستان به ویژه در ساعات اولیه رای گیری شاهد حضور پرشور مردمی بود که برای تعیین سرنوشت کشور خود به پای صندوق های رای آمده بودند.

امام جمعه و فرماندار شهرستان سرپلذهاب نیز صبح امروز با حضور در شعب اخذ آرا، رای خود را به صندوق انداختند.

۸۵ شعبه ثابت وسیار در مناطق شهری و روستایی سرپلذهاب آرای مردم این شهرستان را جمع آوری می کنند.

از حضور رای اولی ها تا افراد سالخورده در انتخابات هرسین

شهرستان هرسین نیز امروز حال و هوای انتخاباتی به خود گرفته بود و مردم از ساعات اولیه صبح با شناسنامه هایی که در دست داشتند در محل شعب اخذ رای حاضر شده بودند.

در میان رای دهندگان از کسانی که برای اولین بار پای صندوق حاضر می شدند تا مردان و زنان سالخورده دیده می شد که عشق و دلبستگی خود را به نظام اسلامی نشان می دادند.

گفتنی است، امام جمعه و فرماندار هرسین نیز صبح امروز رای خود را در صندوق های آرا انداختند.

۸۹ شعبه برای اخذ آرای مردم مناطق شهری و روستایی شهرستان هرسین در نظر گرفته شده است.

شور و نشاط مردم قصرشیرین برای حضور در انتخابات

مرزنشینان قصرشیرینی هم امروز با اشتیاقی بارز به پای صندوق های رای آمده بودند تا کاندیدای اصلح خود را انتخاب کرده و نقش خود را در تعیین سرنوشت کشور نشان دهند.

زنان و مردان این شهرستان از پیر وجوان در صف های طولانی شعب اخذ آرا در انتظار بودند تا رای خود را به صندوق بیندازند.

وجود صف های طولانی از همان ابتدای صبح نشان می داد که حضور مردم این شهرستان نسبت به دوره های های گذشته پرشورتر و چشمگیرتر بوده است.

۳۶ شعبه شهری و روستایی آرای مردم شهرستان قصرشیرین را جمع آوری می کنند.

مردم منطقه اورامانات وفاداری خود به آرمان های انقلاب را نشان دادند

مردم منطقه اورامانات نیز امروز با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای بار دیگر وفاداری خود را به آرمان های نظام و انقلاب اسلامی نشان دادند.

مردم شهرستان های روانسر، پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی امروز بار دیگر نشان دادند که همواره در صحنه های مهم و حساس کشور حضوری سرنوشت ساز خواهند داشت.

ائمه جمعه و فرمانداران شهرستان های اورامانات نیز صبح امروز و در ساعات اولیه رای گیری با حضور در شعب اخذ آرا، رای خود را صندوق انداختند.

شور و نشاط سیاسی دومین شهر مقاوم کشور

مردم شهرستان گیلانغرب نیز به عنوان دومین شهر مقاوم کشور از ساعات اولیه رای گیری با حضور پرشور در شعب محل اخذ رای نسبت به انتخاب کاندیدای اصلح خود اقدام کردند.

حجت الاسلام مهری امام جمعه گیلانغرب نیز در همان ساعت اولیه رای گیری رای خود را به صندوق انداخت.

شهرستان گیلانغرب امسال ۱۶ هزار رای اولی دارد و ۸۰ شعبه شهری و روستایی آرای مردم این شهرستان را جمع آوری می کنند.

اوج شور و هیجان انتخابات در اسلام آباد غرب و دالاهو

انتخابات در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو نیز امروز از همان ساعات اولیه صبح با شور و هیجان هواداران کاندیداها در شعب مختلف اخذ رای همراه بود.

مردم این شهرستان ها با آغاز مراسم رای گیری حاضر شده بودند تا با رای دادن به کاندیدای مورد نظر خود در تعیین سرنوشت کشور سهیم باشند.

همچنین امروز حجت الاسلام محمدی پور امام جمعه اسلام آباد غرب در ساعت اولیه رای گیری، رای خود را به صندوق انداخت.

حضور حماسی مردم سنقر و کلیایی در پای صندوق های رای

مردم شهرستان سنقر و کلیایی هم امروز حضوری حماسی در پای صندوق های رای برای رقم زدن آینده کشور داشتند.

مردم این شهرستان همزمان با آغاز صبح به سمت شعب اخذ رای در حرکت بودند تا آرای خود را به صندوق بیندازند.

اقشار مختلف مردم از رای اولی ها تا افراد سالخورده آمده بودند تا وفاداری و دلبستگیشان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اثبات رسانند.

مردم شهرستان کنگاور هم در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضوری گسترده و چشمگیر داشتند.