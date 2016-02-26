انتخابات نماد وحدت اقوام و مذاهب/حضور پرشور اهل سنت گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، استان گلستان که رنگین کمانی از اقوام است، شاهد حضور پر شور مردم پیش از آغاز زمان رای گیری در پای صندوق های اخذ رای است. در این میان ترکمن ها و اهل سنت که در اکثر حوزه های انتخابیه حداقل یک نماینده در رقابت انتخاباتی دهمین دوره مجلس خبرگان دارند هم از همان ساعت اولیه پای صندوق های رای آمده اند.

در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، اکثر اهل سنت در شهرستان آق قلا حضور دارند. حضور در شعب اخذ رای این شهرستان بسیار پر شور است. مسجد جامع این شهر، یکی از شعبه هایی است که مردم در صفی طولانی منتظر هستند تا نوبت آن ها فرا رسیده و رای خود را به داخل صدوق بیاندازند. به سراغ جمعی می روم که رای داده اند منتظرند تا خانواده و دوستانشان هم از پای صندوق ها برگردند. اول از همه انگشت هایشان را به نشانه حضور در انتخابات نشان می دهند.

شناسنامه هایشان را باز می کنند و با اینکه صفحه رای گیری شناسنامه هایشان پر از مهر انتخابات است اما باز هم با شور و نشاطی دیگر قبل از ظهر پای صندوق های رای حاضر شده اند. میرزاعلی یکی از افرادی است که شناسنامه اش پر از مهرهای انتخاباتی است.

می گوید که از اول انقلاب تا کنون در تمام انتخابات ها حضور داشته و هدفش هم حمایت تمام از نظام جمهوری اسلامی و اجرای دستورات مقام معظم رهبری است.

میرزاعلی که وحدت استان گلستان را در کشور زبانزد می داند، حمایت از فرمایشان مقام معظم رهبری و حضور اول وقت در انتخابات را سرلوحه کارش قرارداده و توضیح می دهد: آماده ام تا آن دوربین هایی که کشور ما رصد می کنند بدانند در ایران شیعه و سنی همه دل در گرو این نظام دارند تمام قد در همه عرصه ها ایستاده اند.

او تاکید می کند که همه مسلمانان وظیفه دارند از نظام اسلامی خود حمایت و تشکر کنند و انتخابات یکی از روش های تشکر و حمایت از نظام است.

از آق قلا خارج می شویم به سمت حوزه های دیگر ترکمن نشین می رویم. عثمان سلاق از ساکنان بندرترکمن است. او که خود را آماده رای دادن کرده، می گوید: حضور در انتخابات متعلق به مذهب خاصی نیست بلکه متعلق به تمام مردم ایران است.

وی با تاکید بر این که انتخابات شیعه و سنی ندارد و همه باید در این امر خطیر شرکت کنند، می دهد: حضور مردم در پای صندوق های رای برای دشمنان جمهوری اسلامی یک زنگ خطر است.

حضور مردم در انتخابات پرشور است. جاسم باشقره ۳۰ سال سن دارد اهل گمیشان است. او در تمامی دوره های انتخاباتی شرکت کرده است. او در خصوص حضور شیعه و سنی در این انتخابات می گوید: امروز بهترین روز برای نشان دادن وحدت در بین مسلمانان است.

وی ادامه می دهد: مسلمانان با هر نوع قومیتی نشان داده اند که از آرمان های انقلاب اسلامی خود دفاع می کنند.

باشقره که دیگران را هم دعوت به حضور در انتخابات می کند، می گوید: نگاه تمام جهان امروز به ایران است تا ببینند مردم چه می کنند.

منصور امانزاده در بخش خواجه نفس رای خود را به صندوق انداخته است. سن و سالش نشان می دهد که رای اولی باشد. وقتی از او در خصوص علت حضورش پای صندوق رای می پرسم می گوید: می خواهم خودم برای خودم و کشورم تصمیم بگیرم.

او ادامه می دهد: وقتی از طرف دولت این فرصت در اختیار من قرار گرفته است پس من هم با حضورم، خودم را نشان می دهم.