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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۲۵

فیلم/ قلب مردم استان سمنان با مُهر انقلاب جان تازه گرفت

فیلم/ قلب مردم استان سمنان با مُهر انقلاب جان تازه گرفت

سمنان - قلب مردم استان سمنان دیار عالمان و معلمان دین و اخلاق مانند دیگر حماسه آفرینان ایران اسلامی با مُهر انقلاب جان تازه گرفت.

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به گزارش خبرنگار مهر، مردم دیار قومس از شرقی‌ترین نقاط تا غربی‌ترین روستاها از میامی دیار آفتابگردان‌های طلایی تا شاهرود شهر باصفا، دامغان مهد دلیران و تاریخ و صددروازه تا سمنان شهر اخلاق و گرمسار سخت‌کوش و مهدی‌شهر شهیدپرور و از بسطام دیار عارفان تا امیریه شهر پرنعمت، دیباج دیار طبیعت‌های بکر تا سرخه همیشه‌سبز و آرادان سرزمین متدینان، همه و همه آمده بودند تا با انگشتان جوهری یک‌بار دیگر سرنوشتشان را خود رقم بزنند و در خلق حماسه میلیونی بزرگ امت ایران اسلامی سهمی داشته باشند.

کد مطلب 3566565

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