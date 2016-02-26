فیلم/ قلب مردم استان سمنان با مُهر انقلاب جان تازه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مردم دیار قومس از شرقیترین نقاط تا غربیترین روستاها از میامی دیار آفتابگردانهای طلایی تا شاهرود شهر باصفا، دامغان مهد دلیران و تاریخ و صددروازه تا سمنان شهر اخلاق و گرمسار سختکوش و مهدیشهر شهیدپرور و از بسطام دیار عارفان تا امیریه شهر پرنعمت، دیباج دیار طبیعتهای بکر تا سرخه همیشهسبز و آرادان سرزمین متدینان، همه و همه آمده بودند تا با انگشتان جوهری یکبار دیگر سرنوشتشان را خود رقم بزنند و در خلق حماسه میلیونی بزرگ امت ایران اسلامی سهمی داشته باشند.
سمنان - قلب مردم استان سمنان دیار عالمان و معلمان دین و اخلاق مانند دیگر حماسه آفرینان ایران اسلامی با مُهر انقلاب جان تازه گرفت.
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