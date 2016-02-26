حضور گسترده و باشکوه مردم دشتستان در انتخابات

ارسلان زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان دشتستان نیز همچون دیگر نقاط کشور از اولین لحظات شروع انتخابات در شعب اخذ رای حضور یافتند و این حضور همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه دشتستان یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد، خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان دشتستان ۱۷۰ صندوق اخذ رای برپا شده است که ۱۲۲ شبعه ثابت و ۴۸ شعبه سیار است.

فرماندار شهرستان دشتستان به مشارکت بالای مردم در دشتستان در انتخابات‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: به همه مردم دشتستان توصیه می‌کنیم که در اولین فرصت به شعبه‌های اخذ رای مراجعه کنند و رای خود را به صندوق‌ها بیاندازند.

وی با اشاره به اینکه سه هزار و ۵۰۰ نفر در برگزاری و نظارت و تامین امنیت انتخابات در شهرستان دشتستان فعالیت دارند، اضافه کرد: ۱۶۸ هزار نفر از مردم دشتستان واجد شرایط رای دادن هستند که هفت هزار نفر رای‌اولی هستند.

زارع در ادامه با اشاره به نقش مهم انتخاب مردم در تعیین سرنوشت کشور، بیان کرد: امیدواریم تا پایان وقت برگزاری انتخابات شاهد حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات باشیم و حماسه دیگری خلق شود.

استان بوشهر دارای چهار حوزه انتخابیه است که فقط شهرستان دشتستان به‌تنهایی دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی و دیگر کرسی‌های مجلس در استان بوشهر برای چند شهرستان مشترک است.