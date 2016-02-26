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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۰۴

امام جمعه موقت بندرعباس:

انتخابات هفتم اسفند روزی تاریخی برای انقلاب اسلامی است

انتخابات هفتم اسفند روزی تاریخی برای انقلاب اسلامی است

بندرعباس - امام جمعه موقت بندرعباس گفت: انتخابات هفتم اسفند روزی تاریخی برای انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن فروزان نژاد در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با بیان اینکه انتظار داریم با مشارکت بیش از ۸۰ درصدی مردم در انتخابات حماسه دیگری رقم بخورد، عنوان کرد: حضور مردم در انتخابات موجب می شود دشمن از لحن خود دربرابر این ملت شرمنده شود و آن را تغییر دهد.

وی ادامه داد: انتخابات هفتم اسفند برای کشور سازنده است و انتخابات همیشه از روزهای تاریخی انقلاب اسلامی بوده است.

امام جمعه موقت بندرعباس با بیان اینکه مردم در انتخابات افراد اصلح را انتخاب می کنند، افزود: انتخاب مردم به یقین خوب خواهد بود و پس از پایان انتخابات همه از آن خوشحال خواهند شد.

حجت الاسلام فروزان نژاد از همه کسانی که برای مهیا کردن شرایط انتخابات در ماه های گذشته زحمت کشیده اند و کسانی که خود را نامزد کرده اند و نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی به خاطر فرمایشات روشنگرانه، قدردانی کرد.

کد مطلب 3566568

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