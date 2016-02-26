مشارکت مردم در انتخابات حمایت از استقلال و عزت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اسلامی روز جمعه با حضور در یکی از شعب اخذ رای تاکستان ضمن انداختن رای خود به صندوق، از حضور مردم در این دوره از انتخابات تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: ملت زنده و پویای ایران اسلامی با نشاط و شاداب در همه صحنه ها حضور فعال دارند، لزوم زندگی با نشاط داشتن مردمانی سرزنده و پویا و فعال است و هر چقدر ملت بیشتر در صحنه باشد استکبار مایوس تر می شود.

امام جمعه تاکستان تصریح کرد: ملتی که استقلال و عزت و نظام خود را دوست دارد و به آن اعتماد دارد با درخواست مسئولان و رهبرانش به صحنه می آید، امروز هم مردم ایران با رهنمود رهبری به صحنه آمده اند و مطمئن باشید این مشارکت گسترده موجب خوشحالی دوستان و ناامیدی دشمنان می شود.

وی بیان کرد: ملت بصیر و آگاه و انقلابی هرگز به احدی اجازه نخواهد داد در امور کشورش دخالت کند و برای آنها تصمیم بگیرد و حضور امروز مردم در صحنه انتخابات نشان می دهد مردم همچنان پایبند ارزشهای انقلاب هستند و از استقلال خود دست نخواهند کشید و نمی گذارند اسرائیل و امریکا و انگلیس فکر کنند ملت ما از ارزشها فاصله گرفته است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: ما با مردم کشورهای دیگر کاری نداریم، بلکه حاکمیت استکبار را دشمن می دانیم که همیشه می خواهد به ملت های مستقل آسیب بزند اما باید بدانند هر چقدر توطئه کند ملت ایران، مصمم تر با آنها مقابله خواهد کرد و اجازه خودنمایی به هیچ کشوری را نخواهد داد.