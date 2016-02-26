حضور مردم پای صندوق های رای توطئه دشمنان نظام را بی اثر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس واعظ طبسی ظهر جمعه هنگام انداختن رای به صندوق در حرم مطهر رضوی در جمع خبرنگاران افزود: از اینکه توفیق پیدا کردم روز جمعه و قبل از نماز به فریضه بزرگ انتخابات بپردازم و ادای انجام وظیفه کنم بسیار خوشحال هستم.
وی افزود: حضور پرشور مردم در انتخابات امروز نشان میدهد که سخنان دشمنان نظام هیچ تاثیری در اراده ملت ایران ندارد.
آیتالله واعظ طبسی اظهار کرد: رأی دادن در انتخابات در راستای عمل به نیات امام راحل و مقام معظم رهبری بوده که برای من مایه غرور و افتخار است.
وی با اشاره به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بزرگترین انتخابات کشور به شمار میرود، عنوان کرد: با توجه به حساسیتی که دشمنان اسلام نسبت به این انتخابات داشتهاند مردم به وظیفه خود عمل کرده و از صبح پای صندوقها حاضر شدند.
نماینده ولیفقیه در استانهای خراسان ابراز کرد: حضور پرشور مردم در انتخابات امروز نشان میدهد که سخنان دشمنان نظام هیچ تاثیری در اراده ملت ایران ندارد.
آیت الله واعظ طبسی از انتخابات به عنوان عرصه یک مبارزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با معاندان نظام یاد و تصریح کرد: الحمد لله در این عرصه نیز نظام جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران اسلامی پیروز شدند.
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