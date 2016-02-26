برگزاری انتخابات در همدان بدون مشکل امنیتی اجرایی در جریان است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، ابوالقاسم الماسی بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دبیرخانه ستاد انتخابات استان کار پشتیبانی حوزه های انتخابیه را عهده داراست، گفت:

وی با بیان اینکه برنامه ریزی ها به گونه ای است که کارها به راحتی انجام شود، گفت: ستاد انتخابات از یکسال قبل کار خود را به صورت غیر رسمی آغاز کرده و مسایل انتخابات را مد نظر داشته است.

وی با بیان اینکه در این مدت تحرکات کاندیداها بررسی می شد و کار را به شکلی جلو برد که در استان همدان مشکل امنیتی و اجرایی در برگزاری انتخابات نداریم، گفت: ۱۰۰درصد شعبه‌های اخذ رای در استان همدان به شبکه ارتباطی انتخابات وصل است.

الماسی با بیان اینکه تعرفه اخذ رای در استان همدان کم نخواهد آمد و تنها ممکن است در یک شعبه به تعرفه بیشتری نیاز شود، گفت: اگر شعبه‌ای مراجعه‌کننده نداشته باشد، اعضای هیئت اجرایی حق فک پلمب صندوق را ندارند.

وی عنوان کرد: در شهرستان‌ها صندوق‌های سیار برای پادگان‌ها، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و بر اساس ظرفیت‌ها در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه‌های شهری ۵۰ صندوق سیار در استان داریم، گفت: صندوق‌های سیار منتظر هستند که متقاضیان با آنان تماس بگیرند.

دبیر ستاد انتخابات استان همدان با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار نفر به شعب‌ اخذ رأی مراجعه کرده اند، اظهار داشت: یک‌میلیون و ۶۶۵ هزار تعرفه رأی برای هر یک از انتخابات در استان همدان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه افرادی که سواد کافی ندارند باید فرد مورد اعتماد خود را برای نوشتن رأی همراه کنند، گفت: اعضای حاضر در شعب رأی حق نوشتن رأی برای افراد دیگر را ندارند ...

الماسی تأکید کرد: پس از پایان ساعت رأی‌گیری، مقدمات شمارش فراهم می‌شود که زمان‌‌بر بوده و پس از آن شمارش آراء شروع خواهد شد.

وی با بیان اینکه شمارش آرای دو انتخابات زمان بیشتری نیاز دارد، گفت: ابتدا صندوق انتخابات مجلس خبرگان شمارش می‌شود و پس از آن صندوق مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

الماسی با بیان اینکه تعرفه قطعا کم نخواهد امد اما امکان دارد در شعبه ای تعرفه کم تر باشد، گفت: قبل از اینکه تعرفه به یک سوم آخر برسد وضعیت رصد شده و در صورت نیاز اکیپ هایی سریعا تعرفه را به شعبه اخذ رای می رسانند.