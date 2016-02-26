تسلط ارتش بر دو روستادر حومه «حماه»/ادامه حملات روسیه به تکفیریها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، همزمان با پیشروی های گسترده در حومه استان حلب، نظامیان سوری به پیشروی خود در حومه استان حماه ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها دو روستای «رسم التینه» و «المنطار» به کنترل کامل ارتش سوریه درآمد.

رسانه های عربی اعلام کردند که ارتش سوریه در جریان تسلط بر این دو روستا شمار زیادی از تکفیری ها را به هلاکت رساندند.

این در حالی است که جنگنده های ارتش روسیه همچنان به حملات هوایی خود به تکفیری ها در سوریه ادامه می دهند.

در همین راستا، مواضع تکفیری ها در مناطق «الصناعه» و «الحویقه» در حومه دیرالزور هدف حملات هوایی جنگنده های روسی قرار گرفتند.