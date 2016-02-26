تمرکز منتخبین مردم بر خدمت رسانی و انجام تکالیف معطوف شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه کرج با اشاره به حضور حداکثری مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی و استان البرز در انتخابات جاری اظهار کرد: این حضور پررنگ و باشکوه جای بسی تقدیر دارد و در شرایط امروز سیاست کشور که دشمنان درصدد ضربه زدن به این نظام مقدس و اسلام برآمده اند بطور قطع حضور حداکثری مردم در شعب اخذ رای و انتخاب افراد صالح مشت محکمی بر دهان دشمنان خواهد بود و توطئه های آنان را نقش بر آب می کند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز بر ضرورت خودداری از تحت تاثیر دشمنان قرار گرفتن تاکید و ادامه داد: دشمنان برای رسیدن به اهداف خود از هر ابزار و وسیله ای بهره می برند، حتی گاهی ممکن است برای دستیابی به هدفی با برنامه ریزی ۲۰ ساله و بیشتر اقدام به تربیت افرادی کنند که در شرایط خاص و مواقع حساس از آنها استفاده کنند لذا باید هوشیار بود و تحت تاثیر نفوذ دشمن قرار نگرفت.

افرادی که دل در گرو دشمن ندارند، انزجار خود را آشکارا اعلام کنند

وی خواستار شد: افراد و نامزدهایی که دل در گرو دشمنان ندارند باید بطور واضح و آشکار، انزجار خود از دشمنان را اعلام بدارند در غیر اینصورت کاندیدایی که توان و شجاعت لازم برای اینکار را ندارد چطور می تواند از حقوق حقه مردم دفاع کند؟ خواص باید شجاعت را از عوام فرا بگیرند که با تمام قدرت خود در مقابل دشمنان ایستاده اند و نفرت خود را اعلام می کنند.

حسینی همدانی با اشاره به بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم نجف آباد متذکر شد: دشمنان وقتی که دیدند در سالیان گذشته سیاست نخ نما شده آنها مبنی بر تحریم انتخابات و فتنه افکنی جواب نمی دهد و دست آنها برای مردم هوشیار ایران رو شده است، تصمیم به تغییر سیاست خود گرفتند بنحویکه امروز اقدام به ارائه لیست کاندیدهای مورد حمایت خود کرده اند اما باید این مساله را مورد توجه قرار دارد که در این لیست افرادی مورد حمایت غرب قرار گرفته‌اند که گرایش زیادی به غرب دارند.

وجود ۹۰۰ میلیون تومان تخلف بنر نمایانگر اسراف بود

امام جمعه کرج ضمن تقدیر از عملکرد دست اندکاران برگزاری انتخابات و رسانه‌های استان البرز در پوشش این رویداد حماسی بیان کرد: پس از پایان رقابت های انتخاباتی و اعلام اسامی نهایی، تمام تمرکز منتخبین باید بر خدمت رسانی و انجام تکلیف معطوف شود تا ضمن رضایتمندی مردم، از اجر الهی برای خدمت به مسلمانان نیز بهره مند شوند و با توجه به شرایط امروز سیاست و اقتصاد کشور امیدواریم اولویت اصلی مجلس آینده ارائه راهکارهای عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد و رهنمودهای رهبری در این زمینه مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

وی ضمن گلایه از نحوه تبلیغات برخی کاندیدها یادآور شد: در بازدید میدانی از شهر برخی تبلیغات خوب و قابل قبول بود اما برخی سبب ناراحتی شد چراکه وجود ۹۰۰ میلیون تومان تخلف بنر نمایانگر اسراف و به نوعی ضایع کردن منابع بود.

تربیت اسلامی آینده سازان مملکت مورد توجه قرار گیرد

نماینده ولی فقیه در البرز همچنین ضمن اعلام مجدد عدم حمایت از کاندیدایی خاص متذکر شد: بنده از هیچ کاندیدایی حمایت نکرده ام و این مساله نیز در قالب بیانیه ای در سایت موجود است، اما متاسفانه برخی با راهنمایی های خود حقوق افراد را ضابع کردند.

خطیب نماز جمعه کرج در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مناسبت روزهای آتی (هشتم اسفند سالروز بزرگداشت حاج ملا سبزواری و روز امور تربیتی و تربیت اسلامی و نهم اسفندماه سالروز تاسیس بنیاد مستضعفان) گفت: با توجه به نقش پررنگ و موثر خانواده در جامعه ایرانی، تربیت اسلامی فرزندان از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا اگر آینده سازان مملکت بطور کامل و بر اساس آموزه های عالیه دینی تربیت شده و رشد کنند بی شک در آینده آثار مثبتی برای جامعه و خانواده ها به ارمغان خواهد آورد.