برگزاری انتخابات امن و پرشور در شهرستان مرزی بیله سوار

به گزارش خبرنگار مهر، آرام حلیم بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران در خصوص روند برگزاری انتخابات در این شهرستان تصریح کرد: ازصبح جمعه انتخابات در فضای آرام و پرشور برگزار شده و کوچک‌ترین مشکلی گزارش نشده است.

وی افزود: نزدیک به هزار و ۲۰۰ نفر در برگزاری انتخابات در این شهرستان مشارکت دارند و نسبت به روند برگزاری انتخابات نظارت کاملی اعمال می‌شود.

فرماندار بیله سوار با بیان اینکه در حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله سوار شهروندان به یکی از ۲۰ نامزد انتخابات رأی خواهند داد، ادامه داد: شهروندان این شهرستان از ساعات اولیه حضور پرشوری در شعب اخذ رأی داشتند.

حلیم با اشاره به مشارکت بیش از ۸۰ درصدی مردم بیله سوار در انتخابات دوره قبل ابراز امیدواری کرد: این شور و شعف و حضور گسترده مردمی موجب شود در این دوره نیز شهروندان بیله سوار حماسه دیگری خلق کنند.

وی در خصوص تعداد شعبات ثابت و سیار و پوشش روستاها و مناطق مرزنشین ادامه داد: ۲۰ شعبه شهری و ۵۸ شعبه روستایی در این شهرستان دایر است.

به گفته فرماندار بیله سوار ۴۰ هزار نفر در این شهرستان واجد شرایط رأی دادن هستند.