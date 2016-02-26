حضور گسترده مردم شهرستان های استان ایلام در انتخابات

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: ایلام؛ دشت لاله های واژگون. هر لاله اش بوی سرو قامتی را می دهد که روزی خون پاکش را پای تک تک آنها ریختند و جان شیرین خود را تقدیم میهن اسلامی کردند و پوزه خصم زبون را به خاک مالیدند. هنوز پس از سال ها تپه های میمک و دشت مهران بوی رزمندگان اسلام را می دهد. مهران امروز گذرگاه عشاق به تربت معشوق است، اما از پس سال ها و گذر زمان، این شور و شوق رنگ غربت به خود نگرفت و امروز پدران و مادران و فرزندان همان سرو قامتان بار دیگر به میدان آمده اند تا حماسه دیگری بیافرینند، و در میان لاله های واژگون جمهوریت نظام را جشن بگیرند.

همه ۱۰ شهرستان استان ایلام شامل مهران، دهلران، ایلام، ملکشاهی، آبدانان، بدره، سیروان، چرداول، ایوان، دره شهر امروز شاهد حضور حماسی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بود، حضوری که نشان از مشارکت بالای مردم استان در این دوره نیز مانند دوره های گذشته دارد.

ملکشاهی

با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در پای صندوق‌های اخذ رأی شهرستان ملکشاهی و تشکیل صف‌های طولانی از همان آغاز رای گیری و حتی دقایقی قبل از رای گیری، حماسه سیاسی در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی رقم خورد.

رای اولی ها، زنان و مردان، پیر و جوان، دانشجو و دانش آموز، کارگر، کارمند، اصناف و بازاریان و همه اقشار مختلف با شور اشتیاق در صحنه انتخابات حاضرند و جلوه های از حماسه حضور در این شهرستان چشم هر بیننده ای را می نوازد.

فرماندار شهرستان ملکشاهی با اشاره حضور گسترده مردم شهرستان ملکشاهی در انتخابات، گفت: ۲۶ شعبه ثابت و سیار در ملکشاهی برای انتخابات تعیین شده است.

حسینعلی موسوی اظهار داشت: حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات بسیار مهم است زیرا از یک سو موجب افزایش اعتبار بین المللی می شود و نشان می دهد به رغم گذشت ۳۷ سال از عمر نظام مردم به آرمانهای آن پایبند هستند و از جهت دیگر موجب ثبات امنیت در کشور و تقویت انسجام ملی و سیاستها و آرمانهایی که به دنبال آن هستیم خواهد شد.

ایوان

مردم شریف شهرستان ایوان با حضور پرشور خود در ساعات اولیه شروع انتخابات بار دیگر بیعت خود را با نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب به نمایش گذاشتند، حضور پیر و جوان، زن و مرد، مادران کودک به بغل و رأی اولی ها در صف های انتظار شعب اخذ رأی شهرستان ایوان ، حال و هوایی حماسی به انتخابات داده است.

فرماندار شهرستان ایوان با اشاره به حضور پر رنگ مردم ایوان در انتخابات گفت: این شهرستان دارای ۴۹ شعبه اخذ رأی برای انتخابات است.

معروف بسطامی عنوان کرد: تجربه سالیان گذشته در کشور و استان نشان می دهد در انتخاباتی که میزان حضور مردم در پای صندوق های رای بیشتر بوده، مجلسی قویتر و افرادی توانمندتر در خانه ملت حضور پیدا کرده اند.

آبدانان

از ساعت هشت صبح همزمان با سراسر کشور فرآیند رای گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در شهرستان آبدانان آغاز شده و شاهد حضور گردم مردم آبدانان در انتخابات هستیم.

فرماندار شهرستان آبدانان با اشاره به حضور گسترده مردم آبدانان در انتخابات، گفت: ۶۶ شعبه اخذ رای در این شهرستان برای انتخابات مجلس در نظر گرفته شده است.

مجید عسگری بیان داشت: حدود ۳۰ هزار نفر در سطح شهرستان آبدانان واجد شرایط شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری هستند که یک هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی، کار برگزاری انتخابات را در این شهرستان بر عهده دارند.

طبق گفته رئیس ستاد انتخابات استان ایلام تا ساعت ۱۴ بیش از ۱۵۰ هزار نفر از مردم استان ایلام در انتخابات شرکت کرده اند.

حسین کلانتری اظهار کرد: از تعداد کل افراد شرکت کننده، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در حوزه انتخابیه ایلام و بیش از ۵۰ هزار نفر در حوزه انتخابیه دهلران شرکت کرده اند.

در استان ایلام با گستره ۲۰ هزار کیلومتر مربعی و حدود ۵۹۰ هزار نفر جمعیت، هم اکنون رقابت ۳۱ نامزد در حوزه انتخابیه ایلام برای کسب دو کرسی و هفت نامزد در حوزه انتخابیه دهلران برای کسب یک کرسی آغاز شده است.

بیش از ۴۳۴ هزار نفر در استان که کمتر از یک درصد واجدان شرایط در کشور هستند می توانند آرای خود را به ۵۳۱ صندوق اخذ رای برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ۵۳۱ صندوق پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری بریزند.