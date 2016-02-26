صفوف طولانی رأی در برخی شعبه ها/حماسه ای که ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حالی بیش از هشت ساعت از آغاز آن می گذرد که همچنان شعبه های اخذ رأی شاهد حضور باشکوه مردم استان تهران است.

مردم استان تهران صبح جمعه برای انتخاب ۳۵ نفر در مجلس شورای اسلامی و ۱۶ نفر در مجلس خبرگان رهبری به پای صندوق های رأی رفتند.

در حالی که بر اساس آمارهای ارائه شده، تعداد شعب اخذ رأی در بسیاری از نقاط استان تهران افزایش پیدا کرد، اما این انتخابات نیز شاهد مشارکت پرشور و گسترده مردم و ایجاد صف های طولانی رأی بود.

حضور باشکوه مردم استان تهران در انتخابات

مردم استان تهران از همان قبل از شروع فرایند رأی گیری در مقابل شعب اخذ رأی حاضر شده و اوج شکوه و آگاهی خود را به نمایش گذاشتند.

برخی از شعبه های محوری و اصلی در شهر تهران و شهرستان های استان تهران از صبح جمعه تاکنون میزبان صدها نفر از مردم بوده است و همچنان نیز صفوف طولانی در این شعبه ها ادامه دارد.

شعبه هایی که همچنان مملو از جمعیت است

بسیاری از مردم استان تهران، بعدازظهر جمعه را برای انداختن آرای خود در صندوق انتخاب کردند و به همین خاطر همچنان حضور مردم در شعب اخذ رأی چشمگیر است.

حضور باشکوه مردم و ایجاد صف های طولانی در برخی حوزه های اخذ رأی، امکان تمدید مهلت شرکت در انتخابات را توسط ستادهای انتخاباتی افزایش داده است.

تصور حضور گسترده مردم در انتخابات را نمی کردم

سعید تاجیک یکی از حاضران در شعب اخذ رأی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنده تصور حضور گسترده مردم در انتخابات را نمی کردم ولی حقیقتا امروز مردم ایران بار دیگر معادلات را بر هم زدند.

وی افزود: حضورباشکوه مردم در انتخابات قابل تحسین است و تصور می کنم که آمار مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بالا باشد.

تاجیک ادامه داد: شعبه های اخذ رأی مملو از جمعیت است و این امر نشان دهنده حضور باشکوه مردم در انتخابات هفتم اسفندماه می باشد.

آمار حضور در شعب اخذ رأی روبه افزایش است

سمیه بوربور یکی دیگر از حاضران در یکی از شعبه های اصلی رأی گیری در شهرستان های استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگرچه از صبح جمعه، مردم برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در شعب اخذ رأی حاضر شده اند اما هر چه به ساعات پایانی فرایند رأی گیری نزدیک می شویم، آمار افراد حاضر در شعب افزایش پیدا می کند.

وی افزود: قطعا اگر روند به همین ترتیب ادامه پیدا کرده و مردم در نقاط مختلف در شعب اخذ رأی حاضر شوند، شاهد تمدید مهلت رأی گیری خواهیم بود.

بوربور ادامه داد: حضور باشکوه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، خنثی کننده توطئه های دشمنان خواهد بود.

حسن احمدی یکی دیگر از شرکت کنندگان در انتخابات در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی از شعب اخذ رأی به حدی شلوغ و مملو از جمعیت است که مجبور هستیم به شعب دیگر مراجعه کنیم.

وی افزود: مردم به صحنه امده اند و قطعا آمار خوبی از مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به ثبت خواهد رسید.

احمدی ادامه داد: حضور باشکوه مردم در انتخابات، وظیفه مسئولان را سنگین و دشوار می سازد و باید حق حضور پرشور مردم ادا شود.