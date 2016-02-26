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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۲۴

در صفوفی بهم پیوسته؛

مردم شیعه و سنی تایباد وحدت و انسجام خود را به نمایش گذاشتند

مردم شیعه و سنی تایباد وحدت و انسجام خود را به نمایش گذاشتند

تایباد-مردم اهل تشیع و تسنن تایباد همزمان با سراسر کشور با حضور در پای صندوق های رای ضمن لبیک به ندای رهبر یک بار دیگر وحدت و انسجام خود را در برابر استکبار به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم اهل تسنن و تشیع این شهرستان از نخستین ساعات ابتدایی صبح جمعه با صف کشیدن در برابر شعبات اخذ رای نشان دادند که با صفوف بهم پیوسته و منسجم و در پاسخ به ندای رهبر برای حضور در صحنه و دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلاب حاضر هستند.

مردم تایباد در تمامی  انتخابات  پیشگام هستند

فرماندار شهرستان مرزی تایباد در این رابطه گفت: مردم تشیع و تسنن شهرستان مرزی تایباد در همه صحنه های انقلاب به ویژه انتخابات پیشگام بوده اند.

حسین شرافتی راد ظهر جمعه در بازدید از شعب اخذ رای در جمع خبرنگاران افزود: تمام عوامل اجرایی شهرستان بسیج شده اند و هزار نفر کار برگزاری انتخابات از ساعت اولیه صبح امروز برعهده گرفتند.

وی با اشاره به اینکه 56 شعبه اخذ رای در شهرستان تایباد کار رای گیری را بر عهده دارند افزود: مردم شهرستان مرزی تایباد با وحدت و همدلی تشیع و تسنن با حضور حداکثر در پای صندوق های رای برگ زرینی دیگری به افتخارات خود خواهند افزود.

انتخابات مظهر اقتدار نظام است

حجت الاسلام محمد محدثی امام جمعه شهرستان تایباد نیز گفت: هر چه حضور مردم در پای صندوق ها بیشتر باشد اقتدار نظام  برخ جهانیان کشیده می شود.

وی افزود: این که چه شخصی به مجلس برود مهم نیست چرا که همه آنها از فیلتر شورای نگهبان گذشته اند و باید فرد اصلح را انتخاب کنیم.

امام جمعه شهرستان  تایباد گفت: بایستی قدردان این نظام و رهبری باشیم و نماینده که به مجلس می رود منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه امور خود قرار دهد. 

 

 

 

 

کد مطلب 3566581

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