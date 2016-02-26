۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۴۴

براساس آمار ثبت شده در سامانه فناوری ستاد انتخابات گیلان؛

بیش از ۳۷۳ هزار گیلانی رای خود را به صندوق انداخته اند

رشت- مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت استانداری گیلان اعلام کرد: براساس آمار ثبت شده در سامانه فناوری ستاد انتخابات گیلان، بیش از۳۷۳ هزار گیلانی رای خود را به صندوق انداخته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد توکلی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۹۶ درصد ازشعبه های  گیلان به شبکه الکترونیکی انتخابات متصل هستند اعلام کرد: براساس آمار ثبت شده در سامانه فناوری ستاد انتخابات گیلان، تا به این لحظه بیش از ۳۷۳ هزار گیلانی رای خود را به صندوق انداخته اند.

 وی با اشاره به اینکه انتخابات امسال به صورت نیمه مکانیزه انجام می شود افزود: از تعداد دو هزار و ۵۰۹ شعبه، ۹۶ درصد معادل دو هزار و ۴۰۰ شعبه به شبکه الکترونیکی انتخابات متصل هستند.

توکلی گفت: ۱۰۰شعبه دیگر نیز به دلیل اینکه در مناطق صعب العبور هستند، به این شبکه متصل نیستند.

امسال انتخابات در گیلان به صورت نیمه مکانیزه برگزار می شود.

در این دوره از انتخابات، یک میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۷۰ گیلانی واجد شرایط رای دهی هستند که از این تعداد، ۷۸ هزار نفر رأی اولی‌اند.

استان گیلان با جمعیتی قریب به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، ۱۳ نماینده در مجلس شورای اسلامی و چهار نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.

