به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از وضعیت برگزاری انتخابات در شهر آب‌پخش شهرستان دشتستان اظهار داشت: مشارکت خوبی را از سوی مردم استان بوشهر در انتخابات شاهد هستیم.

وی اضافه کرد: ۶۹۱ هزار نفر در استان بوشهر واجد شرایط رای دادن هستند که ۶۹۵ صندوق اخذ رای برای انتخابات در سطح استان پیش‌بینی شده است.

جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره به اینکه ۱۴ هزار نفر در استان بوشهر در زمینه برگزاری انتخابات مشارکت دارند، بیان کرد: این افراد در زمینه اجرا، نظارت، بازرسی و تامین امنیت انتخابات مشارکت دارند.

وی با اشاره به اینکه ۲۶ هزار نفر در استان بوشهر رای اولی هستند، خاطرنشان کرد: بیشترین میزان حضور در انتخابات مربوط به قشر جوان بوده است.

موسوی در ادامه از افزایش سه درصدی مشارکت در انتخابات در استان بوشهر خبر داد و افزود: دور گذشته انتخابات میزان مشارکت مردم استان بوشهر ۷۲ درصد بود که پیش‌بینی می‌شود این دوره به ۷۵ درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از ظهر امروز ۲۵ درصد از مردم استان بوشهر رای خود را به صندوق‌ها انداخته‌اند، گفت: شور و شوق بالایی را در بین مردم استان بوشهر شاهد هستیم که پیش‌بینی می‌شود شاهد خلق حماسه بزرگ دیگری در استان باشیم.