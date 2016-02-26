حضور حداکثری مردم در انتخابات فتنه های دشمنان کشور خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) این شهر با اشاره به اینکه مردم با حضور در انتخابات سرنوشت خود را رقم می زنند، اظهار داشت: مردم با حضور در انتخابات سرنوشت خود را رقم می زنند و از طرفی فتنه های دشمنان کشور خنثی می کند.

وی اظهار داشت: حضور حماسی مردم در انتخابات موجب اقتدار نظام اسلامی ایران می شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: حضور مردم در پای صندوق های رای در این استان از ابتدای صبح امروز تا کنون بسیار چشمگیر بوده است و حماسه دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ایران در حال رقم خوردن است.

حجت الاسلام محمد علی نکونام اذعان داشت: مردم ایران همیشه در صحنه های مختلف انقلاب حضور پر رنگی داشته اند و همیشه فتنه های مختلف دشمنان را خنثی کرده اند و تلاش دشمنان را برای ضربه زدن به کشور و نظام اسلامی را با شکست مواجه کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد یاداور شد: با پایان انتخابات و انتخاب نماینده های مردم باید با تلاش بیشتر در مسیر توسعه و آبادانی کشور و استان گام برداشت و باید باهمدلی و همزبانی در این مسیر حرکت کرد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره به نهم اسفند ماه روز حمایت از حقوق مصرف کننده، ادامه داد: باید زمینه تولید محصولات با کیفیت در کشور فراهم شود و تولید کنندگان باید تلاش کنند محصولات با کیفیت تولید و روانه بازار کنند تا فرهنگ استفاده از محصولات داخلی ایجاد شود و مردم اعتماد کنند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت:بهره گیری از محصولات داخلی موجب توسعه و ایجاد اشتغال در کشور می شود.