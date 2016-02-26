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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۲۲

مردم شهرستان جهرم اجازه خلوت شدن صندوق های رای را نمی دهند

مردم شهرستان جهرم اجازه خلوت شدن صندوق های رای را نمی دهند

جهرم _ معاون استاندار و فرماندار جهرم گفت: مردم شهرستان جهرم از ساعات اولیه رای گیری در شعب اخذ رای حاضر شدند و اجازه خلوت شدن شعبه را نمی دهند.

علیرضا صحراییان در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: مردم شهرستان جهرم از ساعات اولیه صبح در پای صندوق های رای حاضر شدند و این شوق همچنان ادامه دارد.

وی افزود: از تمامی مردم شهرستان جهرم در خواست دارم که حضور خود را برای ساعات پایانی نگذارند و تا زمان اولیه باقی است به شعب مراجعه کنند.

معاون استاندار و فرماندار جهرم تصریح کرد: چنانچه استقبال ادامه داشته باشد طبق نظر و اعلام مسئولین ارشد زمان رای گیری تمدید خواهد شد.

صحراییان در خصوص زمان اعلام نتایج نیز گفت: با توجه به همزمانی دو انتخابات به احتمال فراوان تا شنبه نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان جهرم دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 3566586

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