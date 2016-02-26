مردم شهرستان جهرم اجازه خلوت شدن صندوق های رای را نمی دهند

علیرضا صحراییان در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: مردم شهرستان جهرم از ساعات اولیه صبح در پای صندوق های رای حاضر شدند و این شوق همچنان ادامه دارد.

وی افزود: از تمامی مردم شهرستان جهرم در خواست دارم که حضور خود را برای ساعات پایانی نگذارند و تا زمان اولیه باقی است به شعب مراجعه کنند.

معاون استاندار و فرماندار جهرم تصریح کرد: چنانچه استقبال ادامه داشته باشد طبق نظر و اعلام مسئولین ارشد زمان رای گیری تمدید خواهد شد.

صحراییان در خصوص زمان اعلام نتایج نیز گفت: با توجه به همزمانی دو انتخابات به احتمال فراوان تا شنبه نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان جهرم دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است.