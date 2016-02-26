حضور مردم در انتخابات موجب مجد و عظمت انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با اشاره به برگزاری انتخابات ۷ اسفند در استان، اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره مردم را به حضوری پرشور در انتخابات دعوت کرده اند.

وی با اشاره به بازتاب حضور مردم ایران پای صندوق های رای در رسانه های جهان افزود: کسانی که خواستار عزت وسرافرازی نظام هستند باید در انتخابات حضور داشته باشند.

امام جمعه کرمانشاه حضور مردم کرمانشاه در پای صندوق های رای از همان ساعات اولیه صبح را پرشور عنوان کرد و گفت: مردم ما طی سال های پس از پیروزی انقلاب علی رغم تمامی برنامه ها و تحریم های دشمنان همواره در صحنه های حساس حضور داشته و از نظام و ولایت فقیه پشتیبانی کرده اند.

علما همچنین حضور در انتخابات را مایه مجد و عظمت انقلاب برشمرد و تصریح کرد: در صحنه بودن مردم موجب شده که آمریکایی ها به صورت صریح در خصوص انتخابات حرف نزده و زیر پوستی عمل کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه به اقدامات دیگر دشمن برای ایجاد دو دستگی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در کشور تنها می توان دو دسته انقلابی و دسته مقابل جبهه استکبار را پیدا کرد.

وی در بخش دیگر به مسئله نفوذ دشمنان و تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره کرد و گفت: بایستی همه ما مراقب سخنان و موضع گیری های خود باشیم، چرا که نفوذ به طرق مختلف و با لباس و رنگ های مختلف انجام خواهد گرفت.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: همه ما باید پشت سر رهبر حرکت کرده و مرعوب دشمن نشویم و طوری رفتار کنیم که آمریکا مانند چند دهه اخیر همچنان پشت پنجره بماند.