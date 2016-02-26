حضور مردم در انتخابات دست رد به خواسته نامشروع دشمن است

حجت الاسلام حسین فلسفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، مردم را سرمایه‌های عظیم کشور دانست و گفت: حضور حداکثری ان‌ها و انتخاب اصلح از سویی دشمن را نا امید و از طرف دیگر باعث اقتدار کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم باید با انتخاب اصلح، کسانی را به مجلس بفرستند که آگاهی، تخصص و دانش لازم را داشته باشند، افزود: نمایندگانی که به مجلس می‌روند عصاره اداره و خواست مردم هستند.

حجت الاسلام فلسفی حضور حداکثری در انتخابات را نشانه زنده بودن انقلاب و کارامدی نظام اسلامی دانست و گفت: انتخابات صحنه نمایش اقتدار ملت ایران است.

وی تاکید کرد: قطعا حضور گسترده و هوشمندانه مردم در صحنه از انقلاب، باعث حیثیت و تقویت توان کشور هم در بعد داخلی و هم در عرصه بین المللی خواهد شد.

امام جمعه مود با بیان اینکه این اتفاق عمق بصیرت و اگاهی مردم را نشان می‌دهد، اظهار کرد: رای دهندگان باید به افراد متخصص، باتجربه، مسئولیت پذیر و پیرو ولی فقیه رای دهند.

مردم در انتخابات مانند نهم دی ماه ۸۸ عمل کنند

حجت الاسلام فلسفی با اشاره به برنامه‌ها و توطئه‌های دشمنان برای براندازی حکومت اسلامی بیان کرد: آمریکا امید دارد به تقویت جریان‌های غربگرا پرداخته و نهاد‌های انقلابی را به حاشیه ببرد.

وی با بیان اینکه فتنه ۸۸ یکی از توطئه‌های دشمن در این راستا بود، افزود: اما با بصیرت و هوشیاری مردم فهیم ایران، آتش این فنته به خاموشی گرایید.

امام جمعه مود با اشاره به تاکیدات رهبری پیرامون مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، بیان کرد: علاوه بر مشارکت همگانی و حضور حداکثری، باید با هوشیاری تمام همانند نهم دی ماه ۸۸، نقشه شوم اربابان استکبار را خنثی کنند.

حجت الاسلام فلسفی ادامه داد: امید است مردم باری دیگر به ندای رهبری لبیک گفته و با حضور حداکثری در پای صندوق‌های رای مشتی محکم بر دهان دشمنان جهان اسلامی بزنند.