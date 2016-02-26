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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۲۴

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان قزوین:

مردم مطمئن باشند که از تک تک آرای آنها صیانت خواهد شد

مردم مطمئن باشند که از تک تک آرای آنها صیانت خواهد شد

قزوین- رئیس هیئت بازرسی انتخابات قزوین گفت: با اقدامات همه جانبه انجام شده و حضور افرادی امین از همه گروهها در شعب اخذ رای به مردم قول می دهیم که با تمام توان از آرای آنها صیانت می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز جمعه با حضور در یکی از شعب اخذ رای ضمن بازدید از روند اجرای انتخابات در جمع خبرنگاران گفت: دشمنان از حضور با شکوه مردم شگفت زده شده اند و چون گذشته در شوک این حضور هستند.

وی افزود: یاران انقلاب و روح امام از این مشارکت خوشحال هستند و باید اذعان کرد مردم با حضور در این انتخابات یکباردیگر با امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید بیعت خواهند کرد.

حبیبی تصریح کرد: حضور حداکثری مردم شاخصی برای تائید عملکرد مسئولین و خدمتگذاران خواهد بود.

وی بیان کرد: اخذ رای در شعب انتخاباتی استان قزوین از اولین دقایق امروز شروع شده و تمامی مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه توسط عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی و حفاظت و حراست از صندوق ها فراهم شده است.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان یادآورشد: مردم با این مشارکت برای سی و پنجمین بار مسئولین را بدهکار خود خواهند کرد و ما هم  به مردم قول می دهیم که با تمام توان از تک تک آرای آنها صیانت و حراست کرده و سلامت انتخابات را تضمین می کنیم.

وی بیان کرد: مجموعه بازرسی استان نیز در کنار هیات های اجرایی و نظارت با بیش از ۱۲۰۰ بازرس و سربازرس در تمامی شعب اخذ رای از ابتدا تا پایان شمارش آراء حضور دارند.

 

کد مطلب 3566590

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