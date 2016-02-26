علی باقری در گفت و گو با خبرنگار مهر٬ اظهار کرد: ۶۰۰ نفر در شهرستان بشرویه اجرا٬ نظارت و بازرسی انتخابات را بر عهده‌دارند.

وی با بیان اینکه ۲۷ شعبه اخذ رأی در این شهرستان به جمع‌آوری آرا می‌پردازند٬ گفت: از این تعداد ۱۷ شعبه شهری و ۱۰ شعبه روستایی است.

باقری با ابراز خرسندی از حضور و مشارکت مردم در پای صندوق های رأی شهرستان بشرویه٬ اظهار کرد: امید است تا پایان وقت اخذ رأی٬ تمامی مردم در این صحنه‌ها حضور یابند.

وی ادامه داد: حضور مردم پشتوانه‌ای برای نظام بوده و باعث نابودی دشمنان می‌شود

فرماندار بشرویه با اشاره به وجود هزار و ۲۰۰ رأی اولی در بشرویه بیان کرد: از این افراد انتظار می‌رود با حضور در انتخابات٬ بلوغ سیاسی خود را جشن بگیرند.