علی باقری در گفت و گو با خبرنگار مهر٬ اظهار کرد: ۶۰۰ نفر در شهرستان بشرویه اجرا٬ نظارت و بازرسی انتخابات را بر عهدهدارند.
وی با بیان اینکه ۲۷ شعبه اخذ رأی در این شهرستان به جمعآوری آرا میپردازند٬ گفت: از این تعداد ۱۷ شعبه شهری و ۱۰ شعبه روستایی است.
باقری با ابراز خرسندی از حضور و مشارکت مردم در پای صندوق های رأی شهرستان بشرویه٬ اظهار کرد: امید است تا پایان وقت اخذ رأی٬ تمامی مردم در این صحنهها حضور یابند.
وی ادامه داد: حضور مردم پشتوانهای برای نظام بوده و باعث نابودی دشمنان میشود
فرماندار بشرویه با اشاره به وجود هزار و ۲۰۰ رأی اولی در بشرویه بیان کرد: از این افراد انتظار میرود با حضور در انتخابات٬ بلوغ سیاسی خود را جشن بگیرند.
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