حماسه حضور مردم آذربایجان غربی دشمنان را مایوس کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه حضور گسترده در انتخابات یک بار دیگر سبب یاس و ناامیدی دشمنان اسلام شده و صفحهای زرین در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کرد، افزود: امروز حادثه و افتخار عظیمی در کشور در حال شکلگیری است، مردم ایران بصیرت خود را از دست نداده و از منویات امام خامنهای تبعیت میکنند.
وی با تاکید بر اینکه نامزدها انتخاباتی موظب عمل به وعدههای خود در قبال مردم باشند، اظهار داشت: نامزدهای انتخابات باید پس از اتمام انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبران رهبری کینه و کدورتها را کنار گذاشته و برای آبادانی حوزه انتخابیه خود تلاش کنند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی با تاکید بر پرهیز منتخبان مجلس از برپایی و جشنهای پیروزی در سطح شهر اعلام کرد: با توجه به قرار گرفتن در ایام فاطمیه برگزاری چنین جشنهایی کار صحیحی نسیت و باید به تدین افرادی که چنین جشنهایی را برگزار میکنند شک کرد.
وی افزود: منتخبان باید به این موضوع که آیا از پس مسئولیت مهمی که بر دوش آنان نهاده شده است بر میآیند یا خیر بیاندیشند چرا که در قیامت در این زمینه از آنان سوالاتی پرسیده میشود.
امامجمعه ارومیه با تاکید بر رعایت ادب در بین نامزدهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: اخلاق و گفتار صحیح نامزدها در این برهه شایسته تقدیر بوده و لازم است که این کار نهادینه شود و افراد با رعایت ادب و نزاکت با یکدیگر صحبت کنند.
وی با اشاره به آیات قرآن در زمینه رعایت اخلاق گفت: خداوند مسلمانان را از توهین و دشنام به بتها برحذر میدارد چرا که در آن صورت کافران نیز به پروردگار دشنام میدهند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی با یادآوری فرارسیدن سال نو و دعوت از همه در شراکت شادیها با یکدیگر اظهار داشت: در ایام نوروز باید به فکر فقرا و نیازمندان بود و برای کمک و یاری به آنان نیز کارهایی را انجام داد.
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