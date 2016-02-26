هر دقیقه یک هزار رای در استان همدان ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، عباس صادقی بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ۲۵ فرآیند انتخابات ۲۳ فرایند الکترونیکی است و اخذ رای و شمارش آراء غیر الکترونیکی است.

وی در ادامه سخنانش اظهار داشت: در فرآیند اخذ رای از ابتدای صبح فرآیند احراز اصالت سند شناسایی رای دهنده به منظور صحت سند و تکراری نبودن رای و یا رای با شناسنامه متوفی در تمام شعب به صورت آنلاین بررسی می شود.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان همدان عنوان کرد: در هر شعبه با مراجعه رای دهنده بررسی موضعی و محلی انجام و سپس بررسی کشوری انجام می شود که فرد در هیچ کجا رای نداده باشد.

صادقی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد شعب اخذ رای در استان همدان متصل به شبکه انتخابات هستند، افزود: شبکه ارتباطی شعب اخذ رای، به وزارت کشور و ستاد انتخابات متصل است.

وی با اشاره به اینکه در ۱۰۰ درصد شعب استان همدان استعلام آنلاین انجام می شود، بیان داشت: آمار لحظه به لحظه ارسال می شود و در هر دقیقه بیش از هزار نفر در استان همدان رای می دهند.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان همدان بیان داشت: برای پوشش ۲۳ فرآیند انتخاباتی تمام شعب استان همدان تجهیزات رایانه ای دارند که شامل لب تاپ، مودم، بارکد خوان و سیم کارت همراه اول است.

صادقی با بیان اینکه در تویسرکان از پکیج خاصی استفاده می کنیم که مربوط به انتخابات الکترونیکی است، گفت: این پکیج تمام عوامل اجرایی را که برای ساخت شعبه نیاز بوده در خود گنجانده است.

صادقی با تأکید بر اینکه تمام ۹۸ شعبه تویسرکان از این تجهیزات خاص استفاده می‌کنند، اضافه کرد: هر چه برای استعلام رأی‌دهندگان لازم است در یک مجموعه جمع شده و از «ترمینال اجرا» در تویسرکان استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه در پایان اخذ رأی تجمیع آرا الکترونیکی خواهد بود، افزود: شمارش آرا در شعبه دستی انجام می‌شود، اما جمع‌آوری آرا دستی نبوده و با نرم‌افزاری از طریق شبکه به ستاد انتقال داده شده و آراء به صورت سیستمی تجمیع می‌شود.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان همدان یادآور شد: صورتجلسات شعب در سطح بخش و حوزه‌های فرعی و در نهایت حوزه اصلی، میزان آرا را نشان خواهد داد.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان همدان گفت: هزار و ۲۶۱ شعبه اخذ رای در استان همدان وجود دارد که در هریک از شعب اخذ رای حداقل یک کاربر وجود دارد که البته در شهرستان همدان دو کاربراست و درواقع ۳۰ درصد حوزه ها در استان همدان دو کاربره است و به ازای هر هشت شعبه نیز یک نفر کارشناس آی تی برای پشتیبانی حضور دارد.