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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۳۸

استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران:

اعلام پیروزی كاندیداها تا قبل از اعلام رسمی نتایج جرم است

اعلام پیروزی كاندیداها تا قبل از اعلام رسمی نتایج جرم است

اصفهان -استاندار اصفهان درخصوص اعلام پیروزی برخی از كاندیداها در شهرستان ها گفت: هیچ كس تا زمان اعلام نتایج حق اعلام پیروزی ندارد و درصورتیكه این اقدام انجام شود تخلف بوده و برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در استانداری اصفهان با اشاره به فعالیت دو هزار و ۷۴۸ شعبه اخذ رای در استان اصفهان اظهار داشت: تاكنون شاهد حضور با بصیرت و غرور آفرین مردم استان در این انتخابات بوده ایم.

وی با تاكید بر اینكه هیچگونه مشكل امنیتی در برگزاری انتخابات در سطح استان اصفهان نداشته ایم، گفت: انتخابات در امنیت صد در صدی در حال برگزاری است.

استاندار اصفهان با اشاره به اینكه تاكنون هشت ساعت از زمان برگزاری انتخابات گذشته است، افزود: مرحله اول انتخابات به مدت ۱۰ ساعت پیش بینی شده و این در حالی است كه چنانچه لازم باشد استاندار از وزارت كشور درخواست تمدید زمان برگزاری انتخابات را خواهد داشت و در صورت موافقت وزیر كشور زمان انتخابات تا پایان شب تمدید خواهد شد.

وی با اشاره به اینكه آمار مشاركت مردم استان اصفهان در انتخابات به صورت برخط اعلام می شود، اضافه كرد: بر اساس آمار به دست آمده مشاركت مردم قابل توجه بوده است.

زرگرپور با اشاره به بازدید خود از شعب اخذ رای در سطح شهرستان اصفهان افزود: ساعتی دیگر از شعب اخذ رای در شمال استان نیز بازدید خواهم كرد.

وی با اشاره به اینكه هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تعرفه برای برگزاری دو انتخابات برای استان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: این تعداد تعرفه بیش از ظرفیت استان است و در این زمینه مشكلی را نخواهیم داشت.

استاندار اصفهان در خصوص اعلام پیروزی برخی از كاندیداها در شهرستان های استان نیز گفت: هیچ كس تا زمان اعلام نتایج حق اعلام پیروزی ندارد و در صورتیكه این اقدام انجام شود تخلف به حساب می آید و برخورد خواهد شد.

کد مطلب 3566598

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