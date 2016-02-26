صبح شنبه نتایج قطعی انتخابات اعلام خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات اظهار داشت: نتایج آرای ماخوذه در کل حوزه‌ها صبح شنبه مشخص خواهد شد و تا پیش از شمارش نهایی و به دست آمدن آرای اخذ شده، نتیجه‌ای اعلام نخواهد شد.

وی زمان پایان مجاز برای اخذ رای را ساعت ۱۸ اعلام کرد و ادامه داد: ضروری است تمامی شعب اخذ رای ثابت و سیار تا پیش از حصول اطمینان از عدم تمدید زمان رای‌گیری نسبت به بازگشایی صندوق اخذ رای اقدام نشود.

طالبی همچنین از اعزام صندوق‌های سیار اخذ رای به مراکز جمعیتی از جمله زندان‌های یزد،

بیمارستان‌ها و خانه سالمندان خبر داد و گفت: مراکز جمعیتی که دارای جمعیت واجد شرایط رای دادن باشند از قبل پیش‌بینی حضور صندوق اخذ رای در این مراکز شده و با هماهنگی‌های به عمل آمده در این زمینه تا کنون مشکلی گزارش نشده است.

این مسئول در بخشی از سخنان خود با اشاره به افزایش آرای باطله در سطح شعب اخذ رای اضافه کرد: اشتباه در نام‌نویسی نامزدها در برگ تعرفه‌ اخذ رای موجب می‌شود که برگ رای باطل شود و این مسئله تعداد آرای باطله در شعب اخذ رای استان را افزایش داده است.

وی بیان داشت با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از مردم در ساعات پایانی اخذ رای برای شرکت در انتخابات و انتخاب نامزد مورد نظر در شعب اخذ رای حاضر خواهند شد تصریح کرد: لازم است تا عوامل اجرایی حاضر در محل شعب در خصوص این موضوع و آگاه سازی بیش از پیش مردم در خصوص نام‌نویسی کاندیدای منتخب، اطلاع رسانی لازم به مراجعین داشته باشند.