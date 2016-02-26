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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۳۹

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه:

آرای۴۰۰ هزار نفر از استان کرمانشاه در سامانه جامع انتخابات ثبت شد

آرای۴۰۰ هزار نفر از استان کرمانشاه در سامانه جامع انتخابات ثبت شد

کرمانشاه- رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه گفت: تاکنون ۴۰۰ هزار رای از استان کرمانشاه در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارت کشور امسال برای نخستین بار سامانه سهبا را در ۳ بخش گزارشات مردمی، ویژه کاندیداها و نیز بخشی برای بازرسان طراحی و فعال نمود که در استان کرمانشاه به صورت پایلوت بخش ارتباط آنلاین بازرسان تنها در شهرستان هرسین فعال است و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۷۶ برای گزارشات مردمی شهرستان کرمانشاه در نظر گرفته شد.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه شفاف سازی، برگزاری انتخابات در کمال صحت و سلامت را از دلایل راه اندازی سامانه سهبا عنوان کرد و گفت: امسال وزارت کشور از تمام ظرفیت های خود برای نظارت و بازرسی در انتخابات استفاده کرده است.

نیک کردار افزود: دبیر هیئت بازرسی از هر ۱۴ شهرستان استان هر دو ساعت به دو ساعت گزارشات را پیگیری می کند و خوشبختانه  تاکنون موارد حاد و حساسی در خصوص انتخابات نداشتیم و مواردی هم که بوده با هماهنگی میان دستگاه ها سریع ورود پیدا کردیم و به مشکل رسیدگی کردیم.

وی با اشاره به استقرار ایست های بازرسی برای جلوگیری از هرگونه جریان سوء در فرآیند  رای دادن گفت: تعداد ۱۵۱۴ صندوق و نیز به همین تعداد بازرس در استان داریم.

نیک کردار استقبال مردم استان کرمانشاه برای حضور در انتخابات را چشمگیر توصیف کرد و افزود: تا این لحظه تعداد ۴۰۰ هزار نفر و به عبارتی  یک سوم جمعیت واجد شرایط رای دادن در استان کرمانشاه در انتخابات شرکت کردند و این تعداد در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور ثبت شده است و لحظه به لحظه به تعداد رای دهندگان افزوده می شود.

این مسئول با بیان اینکه مراجعات به شعب اخذ رای در ساعات پایانی افزایش می یابد، گفت: در مجموع فضای انتخابات در استان بسیار  آرام، منطقی و قانونی در حال جریان است و امیدواریم حضور مردم بیشتر شود.

نیک کردار بیان کرد: تاکنون حادثه و اتفاقی که فرآیند انتخابات را در استان با مشکل مواجه کند نداشتیم و درخواست ما از عوامل اجرایی در شعبات هدایت مردم  است.

این مسئول اظهار کرد: در شعب و یا اطراف شعبات اخذ رای نصب تصویر کاندیداها ممنوع است و با تخلفاتی که مشاهده شود برخورد خواهد شد.

نیک کردار اضافه کرد: امسال شبکه های اجتماعی بستری برای تبلیغات کاندیداها بود و مردم نیز انتخاب اصلح را مد نظر دارند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه بیان کرد: امروز موردی از بازداشت در خصوص تخلفات انتخاباتی در ایتان تاکنون نداشتیم.

نیک کردار افزود: نظرسنجی در خصوص نتایج انتخابات از سوی رسانه خلاف قانون نیست اما باید نتایج نهایی و اصلی پس از تایید از مراجع ذی صلاح به اطلاع مردم برسد.

وی به کاندیداها و هواداران آنان توصیه کرد که از هرگونه تخلف بپرهیزند چراکه گزارشاتی که بدست ما می رسید ممکن است اکنون در ظاهر اثری نداشته باشد اما ممکن است در مجموع و در نهایت در تایید و یا ابطال رای فردی موثر باشد.

نیک کردار با بیان اینکه نظارت و رصد هرگونه حرکتی برای رای دادن سازمان یافته و یا خرید و فروش رای در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: کاندیداها و هواداران آنها از ورود به کارهایی که شائبه تخلف دارد بپرهیزند.

کد مطلب 3566602

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