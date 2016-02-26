آرای۴۰۰ هزار نفر از استان کرمانشاه در سامانه جامع انتخابات ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارت کشور امسال برای نخستین بار سامانه سهبا را در ۳ بخش گزارشات مردمی، ویژه کاندیداها و نیز بخشی برای بازرسان طراحی و فعال نمود که در استان کرمانشاه به صورت پایلوت بخش ارتباط آنلاین بازرسان تنها در شهرستان هرسین فعال است و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۷۶ برای گزارشات مردمی شهرستان کرمانشاه در نظر گرفته شد.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه شفاف سازی، برگزاری انتخابات در کمال صحت و سلامت را از دلایل راه اندازی سامانه سهبا عنوان کرد و گفت: امسال وزارت کشور از تمام ظرفیت های خود برای نظارت و بازرسی در انتخابات استفاده کرده است.

نیک کردار افزود: دبیر هیئت بازرسی از هر ۱۴ شهرستان استان هر دو ساعت به دو ساعت گزارشات را پیگیری می کند و خوشبختانه تاکنون موارد حاد و حساسی در خصوص انتخابات نداشتیم و مواردی هم که بوده با هماهنگی میان دستگاه ها سریع ورود پیدا کردیم و به مشکل رسیدگی کردیم.

وی با اشاره به استقرار ایست های بازرسی برای جلوگیری از هرگونه جریان سوء در فرآیند رای دادن گفت: تعداد ۱۵۱۴ صندوق و نیز به همین تعداد بازرس در استان داریم.

نیک کردار استقبال مردم استان کرمانشاه برای حضور در انتخابات را چشمگیر توصیف کرد و افزود: تا این لحظه تعداد ۴۰۰ هزار نفر و به عبارتی یک سوم جمعیت واجد شرایط رای دادن در استان کرمانشاه در انتخابات شرکت کردند و این تعداد در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور ثبت شده است و لحظه به لحظه به تعداد رای دهندگان افزوده می شود.

این مسئول با بیان اینکه مراجعات به شعب اخذ رای در ساعات پایانی افزایش می یابد، گفت: در مجموع فضای انتخابات در استان بسیار آرام، منطقی و قانونی در حال جریان است و امیدواریم حضور مردم بیشتر شود.

نیک کردار بیان کرد: تاکنون حادثه و اتفاقی که فرآیند انتخابات را در استان با مشکل مواجه کند نداشتیم و درخواست ما از عوامل اجرایی در شعبات هدایت مردم است.

این مسئول اظهار کرد: در شعب و یا اطراف شعبات اخذ رای نصب تصویر کاندیداها ممنوع است و با تخلفاتی که مشاهده شود برخورد خواهد شد.

نیک کردار اضافه کرد: امسال شبکه های اجتماعی بستری برای تبلیغات کاندیداها بود و مردم نیز انتخاب اصلح را مد نظر دارند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه بیان کرد: امروز موردی از بازداشت در خصوص تخلفات انتخاباتی در ایتان تاکنون نداشتیم.

نیک کردار افزود: نظرسنجی در خصوص نتایج انتخابات از سوی رسانه خلاف قانون نیست اما باید نتایج نهایی و اصلی پس از تایید از مراجع ذی صلاح به اطلاع مردم برسد.

وی به کاندیداها و هواداران آنان توصیه کرد که از هرگونه تخلف بپرهیزند چراکه گزارشاتی که بدست ما می رسید ممکن است اکنون در ظاهر اثری نداشته باشد اما ممکن است در مجموع و در نهایت در تایید و یا ابطال رای فردی موثر باشد.

نیک کردار با بیان اینکه نظارت و رصد هرگونه حرکتی برای رای دادن سازمان یافته و یا خرید و فروش رای در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: کاندیداها و هواداران آنها از ورود به کارهایی که شائبه تخلف دارد بپرهیزند.