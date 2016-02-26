حضور حماسی مردم در انتخابات نقش مهمی در تثبیت اقتدار کشور دارد

رضا محمد سلمانی در حاشیه حضور در شعبه ۳۲ انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برای انداختن رای خود در صندوق در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور حماسی مردم در انتخابات نقش مهمی در تثبیت اقتدار کشور در جهان دارد و نقش مهمی در تعاملات منطقه ای و بین المللی ایفا می کند.

وی اظهار داشت: انتخابات موجب اقتدار و عزت ملت و کشور می شود.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دشمنان کشور در تلاش بوده اند که حضور مردم در انتخابات کمرنگ شود، ادامه داد: ایجاد صف های طولانی مردم در این استان برای حضور در انتخابات نشان از ان دارد که حماسه دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ایران در حال رقم خوردن است.

رضا محمد سلمانی اظهار داشت: ملت ایران ملتی آگاه و با بصیرت هستند و هرگز در مسیر خواسته های دشمنان نظام و کشور حرکت نمی کنند.

وی ادامه داد: حضور حماسی مردم در انتخابات همیشه برد جهانی داشته است و موجب اقتدار کشور و نظامی اسلامی ایران شده است.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: وحدت و همدلی و همزبانی در میان مردم ایران وجود دارد و مردم همیشه در مسیر انقلاب و آرمان های آن حرکت کرده اند.