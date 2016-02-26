تایید رای دادن مهدی کروبی از سوی قائم مقام وزیر کشور

حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص رای دادن مهدی کروبی گفت: از استاندار تهران در این خصوص سئوال کردم و ایشان اعلام کرد آقای کروبی درخواست کرده که صندوق سیار برایش برود و رای بدهد، بنابراین نسبت به ایشان هم مثل خیلی از افراد دیگری که امکان حضور پای صندوق‌های ثابت را نداشتند، عمل شد.

قائم مقام وزیر کشور اظهار داشت: برای ایشان نیز مثل بقیه صندوق سیاری رفته و حسب اعلام استاندار تهران، رای داده است.

گفتنی است در پی انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۸۸ که با مشارکت بیش از ۸۵ درصدی مردم، حماسه ای بی سابقه خلق شد، کروبی و میرحسین موسوی به عنوان دو نفر از نامزدهای آن انتخابات، سلامت رای گیری را زیر سوال برده و با تحریک هواداران به آشوب آفرینی، ماه ها تهران و برخی از شهرهای کشور را دستخوش حوادث تلخی کردند.