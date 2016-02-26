ورزشکاران درمیدان سیاست هم بردند/حضورباشکوه ورزشکاران در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران استان تهران همگام با اقشار و گروه های مختلف مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کرده و شکوه حماسه هفتم اسفندماه را دوچندان کردند.

ورزشکاران ملی کشور از صبح جمعه تاکنون، در شعبه های مختلف انتخاباتی در استان تهران حاضر شده و رأی خود را برای انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صندوق انداختند.

ورزشکاران حاضر در انتخابات هفتم اسفندماه نشان دادند که علاوه بر کسب موفقیت های ورزشی، در میدان سیاست نیز پیروز هستند و به وظیفه خود برای اعتلای ایران اسلامی عمل می کنند.

علاوه بر حضور وزیر ورزش و جوانان و متولیان ورزش استان تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی نیز در این انتخابات شرکت کردند.

ورزشکاران به آینده و سرنوشت ایران اسلامی اهمیت می دهند

احسن الله شیرکوند ملی پوش سابق تیم ملی والیبال ایران و بازیکن تیم لیگ برتری متین صالحین ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزشکاران همواره برای اعتلای نام ایران اسلامی و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند.

وی افزود: حضور باشکوه ورزشکاران و فعالان ورزشی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نشان داد که ورزشکاران نسبت به آینده و سرنوشت کشور اهمیت می دهند.

شیرکوند ادامه داد: ورزشکاران ایران اسلامی همواره در میادین ورزشی در مقابل رقبا به خوبی ظاهر شدند و امروز نیز توانستند نقشه های دشمن را با شکست مواجه سازند.

حضور در انتخابات یک تکلیف محسوب می شود

یحیی حسینی از قهرمانان پرورش اندام کشور که در انتخابات هفتم اسفندماه شرکت کرده بود نیز اظهار داشت: حضور در انتخابات یک تکلیف محسوب می شود و ورزشکاران نیز همراه و همگام با سایر اقشار جامعه در انتخابات شرکت کردند.

وی افزود: ورزشکاران دلبستگی عمیقی به نظام اسلامی و کشور دارند و حضور باشکوه آنان در انتخابات این پیام را به همگان می رساند.

حسینی ادامه داد: باید مسئولان و منتخبانی که در انتخابات امروز برگزیده می شوند، قدر و ارزش حضور مردم را بدانند و برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.

ورزشکاران همواره در صحنه حضور دارند

مجتبی تاجیک از ورزشکاران رشته کشتی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزشکاران همانند سایر اقشار مردم همواره در صحنه و میدان حضور دارند و هر جا که نیاز باشد، به وظیفه خود عمل می کنند.

وی افزود: امروز عرصه انتخابات، میدان انجام وظیفه همه اقشار و طبقات مردم است و ورزشکاران نیز به عنوان جزئی از این جامعه به رسالت خود عمل می کند.

تاجیک ادامه داد: امیدوارم همه مردم کشور از این حق طبیعی خود استفاده کرده و زمینه برگزاری یک انتخابات باشکوه و دشمن شکن را در کشور فراهم آورند.