به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم ظهر جمعه در جمع خبرنگاران،افزود: خوشبختانه از صبح امروز که به‌عنوان بازرس انتخابات در چندین شعبه حضور داشتم، استقبال مردم بسیار خوب بوده است.

وی در خصوص تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: تاکنون تخلفات انتخاباتی در شعبات رأی‌گیری اعلام نشده و انتخابات روند مطلوبی را طی می‌کند.

عضو هیئت بازرسی انتخابات استان زنجان گفت: در برخی از شعبات که در دوره‌های قبل تنها در شیفت بعد از ظهر ازدحام جمعیت بود ولی امروز بعد از ظهر هم شعبات اخذ رای بسیار شلوغ است.

مقدم تاکید کرد: حضور حداکثری مردم در روز انتخابات توسعه سیاسی کشور را تقویت می کند.

وی تصریح کرد: حضور گرشور مردم در صحنه انتخابات عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را به دشمنان نشان می دهد.

عضو هیئت بازرسی انتخابات استان زنجان گفت: مردم امروز با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رای عید دیگری را رقم زدند.